航空貨運燃油附加費6/1再調升　因申報需時與實際油價有落差

▲航空燃油附加費昨日再度調升。（圖／取自遠雄港官網）

記者張佩芬／台北報導

近期航空燃油售價下修，但是國內三家航空公司昨(1)日起相繼調升航空燃油附加費，長程線自每公斤新台幣81元提高為84元，短程線自28元提高為29元。民航局高階主管表示，航空燃油附加費是採取報備制，該局收到申請後會在7天內准予報備，航空公司約實施10天前告知客戶，因此反應的油價會與市場實際油價有約半個月的時間差。另油價上漲初期，航空公司需要申請報備，也無法立刻開徵油料附加費。

在5月1日，國內三家航空公司是倍數調升燃油附加費，長程線自每公斤41元提高到81元，發出通知的4月20日，當日新加坡MOPS航空燃油每桶售價169.14美元，昨日下午4點45分，MOPS航空燃油每桶現貨價137.18美元。

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我國三大航原則上每月檢討一次油價，民航局對航空客運的燃油附加費訂有嚴格審查標準，但對航空貨運採取報備制，航空公司根據自己的購油成本提出申請，報多少就可收多少，但因需與各國航空公司競爭，收費標準訂高了，就會影響收貨。

在美伊戰爭爆發前的2月27日，MOPS航空燃油每桶售價93.57美元，3月16日200.42美元，3月23日高達221.53美元，4月20日下修至169.14美元，昨日137.18美元，較美伊開戰前夕高出46.61%，較3月23日高檔價回落38.08%。

攬貨業者指出，在運價方面，4月底美國線運價在每公斤新台幣200元左右，5月中已提升至美西240元，美東線約250元左右，歐洲線則在140到150元之間，都是油料附加費外加。

大陸市場航空貨運價格明顯低於台灣，目前上海到美西每公斤全包運價約35人民幣，約新台幣161.7元，美東約38人民幣，約新台幣175.56元，歐洲約20人民幣，約新台幣92.4元，而台灣市場在油料附加費外加之後，美西每公斤約新台幣324元，美東約334元，歐洲約224元，主要是因台灣有AI相關產品與半導體支撐運價，而大陸市場在少了電商貨後運價陷於低檔。