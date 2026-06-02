▲Anthropic 推出「Claude Cowork」。（圖／官網，下同）

記者葉國吏／綜合報導

Claude母公司、科技大廠Anthropic今天正式宣布，已經向美國證券管理委員會祕密提交首次公開發行申請。這家被視為OpenAI最強勁敵的生成式人工智慧企業，日前在最新一輪融資中成功募得 650 億美元，讓公司募資後的總估值直接衝上 9650 億美元，距離 1 兆美元的驚人天價僅剩一步之遙。

根據法新社報導，這次採用的祕密提交申請管道，能讓企業在遞交 IPO 文件給主管機關審查時，暫時不用對外公開內部的財務狀況與核心業務細節，一直到整體審核流程進入到較後期的階段，才需要向大眾市場揭露。

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新一輪融資估值逼近兆元

對此，Anthropic 在官方聲明中明確指出，這項策略讓公司在證券交易委員會完成相關審查之後，能夠擁有彈性的選擇權來進行公開上市。不過，這項擬議中的首次公開發行計畫，後續仍舊必須取決於整體市場的實質狀況以及其他多重因素。

▲Claude Opus 4.8上線。（圖／Anthropic）

針對外界最關心的上市細節，Anthropic 官方補充說明，目前預計要發行的具體股票數量以及實際發行價格都尚未確定。這場結合資本與技術的科技大戰，無疑將為全球股票市場與人工智慧產業發展注入一劑強心針。

勁敵 OpenAI 傳將跟進

回顧日前的融資表現，Anthropic 剛完成的 650 億美元融資案，不僅推升公司估值達到 9650 億美元，也直接向市場證明了生成式人工智慧產業的吸金能力依然強大，全球投資人對於頂尖 AI 技術的熱情依然不減。

與此同時，競爭對手 OpenAI 今年 3 月的估值則為 8520 億美元，同樣緊鑼密鼓地籌備公開上市，外界預期很快就會正式遞交申請。兩大科技巨擘先後走向資本市場，勢必會掀起新一波全球科技股的投資熱潮。