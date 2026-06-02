新版「夏季電費」千度創歷史新高　藍委批能源政策錯誤

▲夏季電價6月1日正式上路，千度以上電費衝破每度8.86元的歷史新高。（圖／資料照）

記者葉國吏／綜合報導

夏季電價6月1日正式上路，千度以上電費衝破每度8.86元的歷史新高，國民黨籍立委許宇甄痛批行政部門無視基層煎熬，台電更用反映成本等說詞掩蓋政策失控。

許宇甄直言，台電面對創紀錄的電費竟發聲明宣稱只是反映用電成本而非漲價，完全是侮辱台灣人智商的嘴臉。她嘲諷這是執政黨一脈相承的文字遊戲，從超買、校正回歸到如今的說法，顯示政府治國無能，唯獨造詞耍無賴的手段獨步全球。

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科技AI紅利未共享卻要承擔耗電成本

許宇甄指出，當夏季電費創下歷史新高之際，受衝擊最大的並非擁有全球訂單的科技巨頭，而是傳統工廠、小吃店、餐飲與旅宿等民生產業，以及數百萬領著3萬到5萬元薪資的普通勞工家庭。這群人沒有分到發展紅利，卻得平白分攤高昂代價。

▲夏季電費引起討論。（圖／資料照）。

她進一步引述監察院預算案的官方說明，證實電費在3年內調漲5次，尖峰電費平均漲幅達80%，低壓供電尖峰流動電費更暴漲逾61%。許宇甄質疑這份連公家機關都坦言頂不住通膨的鐵證，狠狠打臉經濟部口中溫和調漲的謊言，台電卻還想用宏觀數據分化社會。

錯誤能源政策造成納稅錢惡性循環

許宇甄強調，當前已形成荒謬的納稅錢惡性循環。錯誤的能源方針導致台電淪為瀕臨破產的黑洞，行政院每年掏出千億公務預算貼補，補貼完後電價依然大漲，使得各政府機關水電費跟著暴增，最終政府又得編列更多預算去補貼公家機關的費用。

老百姓辛苦工作的血汗錢被層層掏空，最後全用來掩蓋失控真相，留給民間的只有苦哈哈的真實體感。許宇甄呼籲，當出口榮景集中在少數產業，卻要求全體國民共同承擔失誤代價，這對多數勞工而言，無異於一場對普通百姓進行的合法化搶劫。