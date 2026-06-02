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00918「超前填息」　配發新高1.26元搶進

▲▼00918一日漲1.26元。（圖／翻攝永豐金證券）

▲大華優利高填息30（00918）1日漲1.26元。（圖／翻攝永豐金證券）

記者葉國吏／綜合報導　

大華優利高填息30（00918）公告每受益權單位預估配發1.26元現金股利，創下掛牌以來新高紀錄，主因受惠台股強勁漲勢，累積豐厚已實現資本利得。消息曝光後，00918在1日開盤隨即強勢大漲1.26元，被投資人認為根本就是「超前填息」。

網友熱議瘋卡位
這波配息潮也引發上車卡位派的集體焦慮，不少投資人認為，這次配息換算下來的年化報酬率衝破17%，如果今天不趕快追進，接下來價格只會越推越高，預期在6月17日最後買進日前，肯定還會掀起一波擠破頭的上車熱潮。

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不過市場上也有冷靜觀望的聲音，部分股民提醒，今天股價噴得這麼高，溢價幅度不知道有沒有拉開，大家衝進去瘋搶前應該先看一下淨值，千萬不要被配息數字沖昏頭，若基期拉太高，除息後的填息之路反而會變難走。

AI供應鏈成推手
檢視00918的主要成分股，包含國巨、聯電、廣達與華碩等科技大廠，皆深度布局AI供應鏈，近期受到台北國際電腦展題材，以及國際科技巨頭執行長相繼訪台帶動，讓科技權重股營收獲利大成長，強勢推升股價連續創新高。

除了高科技產業外，該成分股也涵蓋長榮與長榮航等航運股，並布局富邦金、國泰金與中信金等大型金控，由於2026年金融股獲利穩健且配息優於預期，航運股也維持一定動能，讓整體ETF的股利收入來源多點開花，展現強勁抗震力。

關鍵字： 00918

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