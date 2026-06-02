黃仁勳掀台股「六大驚奇」　護國神山衝出新天價

記者葉國吏／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起「仁來瘋」，台股也在6月開盤首日寫下多項記錄。

回顧盤面表現，台股在6月首個交易日便展現強勁多頭氣勢，不僅大盤與櫃買指數雙雙收在歷史新高，上市櫃總市值也順利攀升到160.49兆元。此外，整體成交量擴大至1.96兆元，電子指數更在盤中首度越過3000點大關。

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▲黃仁勳背板廠商。（圖／翻攝NVIDIA GTC Taipei 2026直播）

台股六大驚奇概念股發威

指標股台積電（2330）在買盤追捧下，盤中衝上2415元新天價，帶動公司市值一度攀高到62.62兆元。不過在市場一片樂觀之際，外資在台指期的淨空單也同步增加到64673口，同樣刷新歷史最高紀錄。

從籌碼面來看，三大法人單日合計買超380.67億元，其中外資瘋狂灌入368.17億元，投信也站在買方加碼77.59億元，僅有自營商選擇獲利了結賣超65.09億元，而八大公股行庫則逢高調節了129.53億元。

▲黃仁勳創台股6大驚奇。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

黃仁勳「台股六大驚奇」

1、雙指數攜手登頂：大盤（加權指數）與櫃買指數雙雙刷新收盤歷史紀錄，分別推進至45,337點與446.02點。

2、市場總價值創紀錄：上市與上櫃股票的總市值瘋狂飆升，寫下160.49兆台幣的全新里程碑。

3、爆量演出擠進歷史前五：整體市場買氣強勁，上市櫃合計成交量衝破1.96兆台幣，奪下台股史上單日成交量第5名。

4、電子類股指數突破天花板：電子指數迎來歷史性時刻，盤中首度越過3000點大關（最高達3014.29點），收盤也同步創下2963.89點的新高紀錄。

5、護國神山驚天價：台積電股價續創天價，盤中最高觸及2415 元，這也讓它的單一公司市值同步膨脹到約62.62兆台幣。

6、外資避險空單創天量：在現貨市場狂歡的同時，外資在台指期貨的淨空單也加碼到64673口，創下歷史新高紀錄，顯示高檔避險情緒濃厚。