輝達台灣供應鏈「第二梯隊」曝光！　台股挑戰50000點

▲輝達執行長黃仁勳6月1日演講，代理式AI（Agentic AI）已經到來，AI從聊天到成為生產工具，以達到真正有用的AI時代。（圖／CTWANT提供，下同）

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NVIDIA輝達執行長黃仁勳一句「Vera Rubin將在今年第三季出貨、第四季量產……」大大激勵台股市值超越印度，加權指數也狂飆奔向4萬6千點再掀天花板之高。VR200時代來臨，激勵AI台廠供應鏈的散熱、載板、被動元件等相關個股股價飆漲，台股從台積電、鴻海、廣達到眾個股萬花齊放。

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▲台股1日最高來到45,931.10點，近期幾乎日漲千點成為常態。

今年五月國內包括台北市等多處氣溫高達38.8度C，創下百年多以來同時期最高溫，在今天（2日）台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）登場之前，輝達黃仁勳此番抵台，行程重點即包括確認NVIDIA Vera Rubin（代號VR，GPU型號R200）於廣達、鴻海等出貨計畫。

至於黃仁勳連著五年邀請AI概念股台廠供應鏈、科技界大咖重量級董總的「兆元宴」，除了看到黃仁勳、妻子洛麗（Lori Mills）、一對兒女黃勝斌（Spencer Huang）、黃敏珊（Madison Huang）全家熟悉身影，台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉也捲起衣袖將飲料、餐盒發送給民眾，而這都是頻創股價新高的個股企業。

▲輝達執行長黃仁勳連著五年邀請AI概念股台廠供應鏈董總聚餐，堪稱「兆元宴」。

此外，當天出席「兆元宴」還有華碩董事長施崇棠、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、聯發科執行長蔡力行、緯創董事長林憲銘，和碩董事長童子賢、英業達董事長葉力誠、奇鋐董事長沈慶行、宏碁董事長陳俊聖、京元電總經理張高薰、光寶科總經理邱森彬、技嘉董事長葉培城、工業富聯董事長鄭弘孟、研華董事長劉克振等。

產業從晶圓代工、先進封裝的台積電CoWoS，到液冷散熱類的健策、奇鋐、雙鴻、台達電、光寶科技等，以及ABF載板、PCB的欣興、臻頂、景碩科技、金像電等，還有記憶體的南亞科切入LPDDR5X等，與伺服器 ODM 整機組裝的鴻海、廣達、緯穎、緯創等，不僅是股民熱議的0050成分股，也是受到VR200受惠相關個股。

NVIDIA最新的Vera Rubin AI 超級電腦平台，將全面帶動台廠供應鏈的技術升級與出貨動能。Rubin架構深度倚賴超高階的晶圓代工與封裝技術，是整台超級電腦的核心。

以台積電（2330）來說，獨家承作 Rubin GPU 與 Vera CPU 的製程，並採用CoWoS -L先進封裝；後段測試與封裝為日月光投控（3711）旗下矽品、IC 測試大廠京元電子（2449）。由於Rubin板件模組更新升級，使板材層數與面積大幅增加，PCB與ABF載板的價值增幅最大。

Rubin GPU功耗顯著提升，改為高度倚賴全液冷與水冷板配置，大摩與市場點名最受惠者之一包括奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、快接頭與關鍵組件富世達（6805）等。

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