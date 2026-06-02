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黃仁勳媒體問答「蔡力行驚喜現身」　雙方親揭RTX Spark開發秘辛

▲▼NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳全球媒體問答，聯發科執行長蔡力行與會餐與對談。（圖／記者湯興漢攝）

▲NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳全球媒體問答，聯發科執行長蔡力行與會參與對談。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達執行長黃仁勳今日出席全球媒體問答，黃仁勳一上台就和大家親切問候，並說「歡迎來到台灣」，還問在座媒體去過夜市了沒，更笑說大家都該去夜市看看水果女士，除此之外，今日全球媒體問答還有驚喜來賓，黃仁勳談到RTX Spark的時候，也歡迎合作夥伴聯發科（2454）執行長蔡力行登台，和他一起座談。

黃仁勳先是回憶過去和聯發科的合作歷程，直言這是一段長久的旅程，還開玩笑問蔡力行，「經過這麼久，我們還是朋友嗎？」，再用台語笑說「我開玩笑的」，黃仁勳表示，當初希望打造一款前所未見、完全針對AI時代設計的新型個人電腦，因此第一時間就想到聯發科，雙方投入數百名工程師、歷時近兩年完成開發。

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黃仁勳指出，早在與微軟討論下一世代Windows平台時，就已開始思考未來AI代理人（AI Agent）如何在本地端運作，以及創作者、設計師未來需要什麼樣的電腦架構。但要實現這個願景，需要一顆兼具高效能與高能源效率的系統單晶片（SoC），因此主動找上蔡力行，希望結合聯發科在多媒體、行動運算與低功耗設計的專長，共同打造全新平台。

黃仁勳說：「我有一個好朋友非常清楚該怎麼做，所以我打電話給Rick（蔡力行），問他為什麼不一起打造這顆不可思議的超級晶片。」

黃仁勳表示，N1X最大的技術關鍵在於採用NVLink晶片對晶片（Chip-to-Chip）互連技術，讓CPU、GPU與Tensor Core共享統一記憶體架構，大幅提升頻寬與運算效率。他更透露，開發過程中有一項要求「完全沒有妥協空間」，就是一定要導入NVLink，而非傳統PCI Express架構。

對此，蔡力行也笑稱，當初並不完全理解黃仁勳為何如此堅持，但後來才真正明白其中的重要性。

黃仁勳解釋，PCI Express頻寬不足、延遲較高且耗能較大，而NVLink能提供更高頻寬、更低延遲與更佳能源效率，才能滿足AI PC未來需求。

除了硬體架構外，黃仁勳也強調，N1X是目前全球相容性最完整的Windows Arm平台之一。
他指出，輝達與微軟共同投入大量工程資源，確保晶片具備最佳Windows相容性以及x86模擬能力，同時支援完整OpenGL、CUDA與Tensor Core生態系。

蔡力行則表示，這項合作充滿挑戰，但也令人振奮。昨天聽完黃仁勳主題演講後最大的感受就是，「PC獲得了新生」。

蔡力行認為，個人電腦產業歷經40年發展後，如今因AI出現再次重大轉折，而由聯發科CPU、輝達GPU與NVLink所組成的晶片架構，正是最適合AI Agent運作的平台。

他也強調，對聯發科而言，能夠與輝達這樣的世界級企業共同開發旗艦產品意義重大，不僅推出全新世代PC平台，也讓聯發科工程團隊有機會與全球頂尖工程師合作交流。蔡力行透露，雙方團隊在合作過程中建立深厚默契，也交了許多朋友，未來將持續與輝達合作，推出更多新產品。

黃仁勳則回應表示，輝達選擇聯發科的原因很簡單，就是因為聯發科在工程技術上的實力是世界級水準，而雙方合作也再次證明這點。

同時，針對外界疑惑的N1X到底是不是RTX Spark，黃仁勳也表示，N1X其實就是日前發表的RTX Spark產品代號，所以你可以說是同一個東西。

黃仁勳表示，RTX Spark代表的不只是一顆晶片，而是AI PC的新起點。未來個人電腦不再只是工具，而是能持續學習、理解使用者習慣的智慧助手。

他甚至開玩笑表示，未來AI能力再進一步後，「你的PC可能會自己站起來，自己出去找工作。」引發現場一陣笑聲。

關鍵字： 輝達黃仁勳

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