台積電漲40元至2395　台股漲467點至45805

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（2日）以45388.93點開出，指數上漲51.02點，漲幅0.11％。隨後漲勢擴大，上漲467.38點至45805.29點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到2390元，漲幅1.49％，隨後進一步漲40元至2395元；鴻海（2317）上漲4元至297.5元；聯發科（2454）上漲415元至4970元；廣達（2382）上漲2.5元來到375元；長榮（2603）上漲1元至225元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲46.42點或0.09％，收在51078.88點；標準普爾500指數上漲19.9點或0.26％，收7599.96點；那斯達克指數上漲114.19點或0.42％，收在27086.81點；費城半導體指數上漲136.27點或1.06％，收12965.65點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|51078.88
|▲46.42
|▲0.09%
|S&P500
|7599.96
|▲19.9
|▲0.26%
|NASDAQ
|27086.81
|▲114.19
|▲0.42%
|費城半導體指數
|12965.65
|▲136.27
|▲1.06%
資料來源：證交所
讀者迴響