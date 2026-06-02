台積電漲40元至2395　台股漲467點至45805

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（2日）以45388.93點開出，指數上漲51.02點，漲幅0.11％。隨後漲勢擴大，上漲467.38點至45805.29點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲35元來到2390元，漲幅1.49％，隨後進一步漲40元至2395元；鴻海（2317）上漲4元至297.5元；聯發科（2454）上漲415元至4970元；廣達（2382）上漲2.5元來到375元；長榮（2603）上漲1元至225元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲46.42點或0.09％，收在51078.88點；標準普爾500指數上漲19.9點或0.26％，收7599.96點；那斯達克指數上漲114.19點或0.42％，收在27086.81點；費城半導體指數上漲136.27點或1.06％，收12965.65點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 51078.88 ▲46.42 ▲0.09% S&P500 7599.96 ▲19.9 ▲0.26% NASDAQ 27086.81 ▲114.19 ▲0.42% 費城半導體指數 12965.65 ▲136.27 ▲1.06%

資料來源：證交所