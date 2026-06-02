快訊／3-4月統一發票誕生20名千萬幸運兒　有人花21元買飲料中獎

▲統一發票示意照。（圖／記者柯振中攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今年3-4月期中獎的統一發票即將在6月6日（星期六）開始兌領，財政部預計今（2）日傍晚公告百萬元以上大獎清冊，200萬元以上大獎共有39名幸運兒，其中千萬特別獎號碼「19531471」開出20張，200萬元中獎號碼「85941329」開出19張。零售通路上，光是7-ELEVEN、全家、萊爾富、全聯就開出6張千萬元特別獎，其中最低消費只花21元買飲品幸運中大獎。

全家3-4月期統一發票開出2張千萬元特別獎，且雙雙落在台中。幸運門市分別是「大雅矽品店」及「台中圓滿店」，其中一名得主僅花21元購買飲品，另一人則花39元購買抗菌濕紙巾，就幸運成為千萬富翁。

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7-ELEVEN也已向外公告，今年3-4月期統一發票開出2張千萬元特別獎。一名消費者在台北市大同區「延埕門市」花166元購買鮮食、飯糰、雞胸肉中獎；另一名幸運兒則在桃園市大園區「東懋門市」花45元購買飲品，抱走千萬元。

萊爾富則在台中市「梧棲大智店」開出1張千萬元特別獎，得主只花40元購買2罐飲品就中最大獎；全聯本期開出1張千萬元特別獎，獎落「台中清水中興門市」，幸運得主花139元購買火鍋食材，就中千萬大獎。