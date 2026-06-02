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黃仁勳背板「台股名單」一次看　52家上榜

記者葉國吏／綜合報導

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳1日在台北流行音樂中心舉行的GTC Taipei 主題演講，他身後背板列出290家供應鏈名單，《ETtoday東森新聞雲》為您整理出其中有在台股上市櫃公司名單，名單中共有52家台灣上市櫃公司（包含48家獨立上市櫃企業，以及4家在名單中被特別提及的聯盟或金控旗下核心子公司/品牌）。

▲▼黃仁勳背板「台股上市櫃名單」。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

▲黃仁勳背板「台股上市櫃名單」。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核，點圖可放大）

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黃仁勳背板「台股名單」一次看

2301 光寶科技 (上市) - 高階伺服器電源與液冷散熱解決方案
2308 台達電子 (上市) - 全球電源管理龍頭，專攻AI高功率電源
2317 鴻海精密 (上市) - 全球代工龍頭，負責GB200等伺服器機櫃組裝
2324 仁寶電腦 (上市) - 電子代工大廠，佈局邊緣運算與AI伺服器
2330 台積電 (上市) - 全球晶圓代工龍頭，NVIDIA核心晶片獨家代工
2345 智邦科技 (上市) - 網通設備大廠，AI雲端資料中心交換器供應商
2353 宏碁 (上市) - 台灣指標性資通訊大廠，深耕AI PC生態系
2356 英業達 (上市) - 老牌代工大廠，主攻AI伺服器主機板與組裝
2357 華碩電腦 (上市) - 3C巨頭，全方位佈局AI PC與AI伺服器
2359 所羅門 (上市) - 視覺AI機器人先驅，專精3D視覺與機械手臂
2362 藍天電腦 (上市) - 筆記型電腦大廠，受惠AI PC換機潮
2376 技嘉科技 (上市) - 伺服器與板卡大廠，旗下技鋼專攻AI硬體
2377 微星科技 (上市) - 電競板卡與筆電大廠，轉型邊緣運算解決方案
2382 廣達電腦 (上市) - AI伺服器代工龍頭 (含子公司雲達科技 QCT)
2392 正崴精密 (上市) - 連接器與線束大廠，建置AI算力中心
2395 研華科技 (上市) - 全球工業電腦龍頭，深耕工業物聯網與邊緣運算
2417 圓剛科技 (上市) - 影音擷取領導廠商，發展嵌入式邊緣AI模組
2449 京元電子 (上市) - 半導體測試大廠，承接NVIDIA高階晶片測試
2454 聯發科技 (上市) - 手機晶片巨頭，合作強攻車用晶片與天璣AI
2465 麗臺科技 (上市) - NVIDIA長期核心顯卡夥伴，切入AI算力租賃
2467 志聖工業 (上市) - G2C+聯盟成員，先進封裝HBM關鍵設備商
2480 敦陽科技 (上市) - 資訊系統整合商，協助企業落地AI資料中心
2882 國泰金控 (上市) - 金融巨頭，利用NVIDIA技術推進生成式AI應用
2884 玉山金控 (上市) - 本體玉山銀行，導入生成式AI與防詐科技
3015 全漢企業 (上市) - 電源供應器大廠，專攻工業電腦與邊緣AI電源
3048 益登科技 (上市) - 半導體通路商，代理邊緣AI元件與感測器
3231 緯創資通 (上市) - NVIDIA高階基板(Baseboard)核心供應商
3324 雙鴻科技 (上市) - 散熱模組龍頭，GB200水冷板與散熱系統主力
3443 創意電子 (上市) - 台積電旗下ASIC設計大廠，主攻高頻寬記憶體
3653 健策精密 (上市) - 均熱片龍頭，獨家供應CPU/GPU關鍵均熱片
3661 世芯-KY (上市) - ASIC設計巨頭，主攻雲端CSP廠客製化AI晶片
3665 貿聯-KY (上市) - 連接線束大廠，打入AI伺服器機櫃高速傳輸線
3693 營邦企業 (上市) - 伺服器機殼與儲存大廠，高密度儲存關鍵夥伴
4585 達明機器人 (上市) - 廣達集團旗下，全球協作型機器人二哥
4938 和碩聯合 (上市) - 代工大廠，深耕邊緣AI與5G專網領域
5443 均豪精密 (上櫃) - G2C+聯盟成員，主攻半導體量測與AI工廠檢測
5474 聰泰科技 (上櫃) - 多媒體板卡大廠，轉型邊緣AI影像辨識系統
5484 慧友電子 (上市) - 車載監控大廠，採用NVIDIA晶片開發強固系統
6117 迎廣科技 (上市) - 轉型AI伺服器機殼與高階水冷機櫃組裝
6125 廣運機械 (上市) - 自動化倉儲大廠，引進液冷散熱強攻伺服器
6166 凌華科技 (上市) - 工業電腦大廠，結盟NVIDIA專注邊緣AI機器人
6197 佳必琪 (上市) - 獲NVIDIA認證，直供高階AI伺服器高速線束
6214 零壹科技 (上市) - IT軟體通路龍頭，代理NVIDIA企業級AI軟體
6227 茂綸 (上櫃) - 台灣上櫃通路商，代理AI晶片與邊緣運算方案
6245立端科技 (上市) - 網安硬體龍頭，深耕邊緣運算與網安閘道器
6579 研揚科技 (上市) - 華碩集團成員，專精嵌入式邊緣AI運算板卡
6640 均華精密 (上櫃) - G2C+聯盟成員，先進封裝晶片挑揀機核心廠
6669 緯穎科技 (上市) - 緯創子公司，一線CSP雲端巨頭伺服器直供商
6922 宸曜科技 (上櫃) - 工業電腦新星，專攻車載AI與邊緣運算伺服器
8064 東捷科技 (上櫃) - G2C+聯盟成員，半導體物流自動化設備
8210 勤誠興業 (上市) - 全球伺服器機殼龍頭，通吃美中雲端大廠
8234 新漢 (上櫃) - 工業電腦大廠，主攻開放式AI機器人控制器

關鍵字： 黃仁勳

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114年度所得稅結算申報將於今（1）日截止，財政部統計，5月31日止，114年度綜合所得稅已完成申報685.9萬件，若與去年申報總件數698.3萬件估，有12.4萬人拼壓線完成，財政部提醒，各地國稅局臨櫃申報到今晚7點為止，網路報稅則在晚上23點59分，呼籲民眾把握時間。

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