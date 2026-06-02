黃仁勳揭N1X後續藍圖！N2X、N3X已規劃　與聯發科合作「不只一代」

▲NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日於全球媒體問答環節進一步揭露AI PC布局藍圖。他表示，與聯發科合作開發的N1X平台並非一次性產品，輝達已規劃後續N2X、N3X產品，未來將持續擴大家族規模，並承諾長期支援整個軟體生態系。

談及與聯發科的合作發展，黃仁勳表示，N1X平台未來仍有許多延伸空間，不排除進一步拓展至更多終端裝置與應用領域。他透露，除了現有產品外，團隊已著手規劃N2X與N3X，甚至還有定位更精簡版本的N1產品，顯示這項架構將成為輝達未來長期經營的重要平台。

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黃仁勳指出，輝達一旦推出全新產品線與軟體平台，便會投入長期維護與支援。他認為，AI時代下，軟體堆疊的重要性已超越硬體本身，而N1X平台將擁有輝達歷來最完整的軟體支援體系，包括AI、CUDA、RTX、創作工具與加速運算等生態系。

針對AI PC未來發展，黃仁勳表示，代理型AI（Agentic AI）將徹底改變使用者與電腦互動方式。過去使用者必須學習各種應用程式功能，但未來AI代理人將直接成為新的使用者介面（UX），協助完成工作並提供操作建議。

他指出，未來PC將從單純工具演變為個人助理，AI代理人可理解使用者需求並主動執行任務，使每台電腦都變得更加智慧與個人化。

對於外界關注AI運算是否將由雲端轉向終端裝置，黃仁勳認為，未來將形成分散式運算架構，AI模型將同時運行於雲端、企業伺服器以及個人裝置之間。部分工作可在本地端完成，以降低延遲與成本，其餘則交由雲端處理，形成無縫整合的運算模式。

此外，針對近期市場關注記憶體供應吃緊問題，黃仁勳表示，輝達正透過NVFP4低精度運算格式、DLSS神經渲染技術以及神經網路紋理壓縮等技術，大幅降低記憶體需求，提高AI模型與遊戲運算效率。

在資料中心產品方面，黃仁勳坦言，儘管供應鏈已全面動員支援Vera Rubin平台，包括HBM、CoWoS先進封裝、晶圓製造、矽光子及各項關鍵零組件，但市場需求仍遠大於供給，供應限制短期內仍將存在。不過他強調，輝達已取得足夠產能支援未來強勁成長。

對於Arm架構PC市場前景，黃仁勳表示，N1X平台將結合RTX、CUDA與Tensor Core等完整GPU架構，建立統一運算平台，並透過與微軟、聯發科及全球PC品牌廠合作，推動AI PC進入全新世代。他形容，這項計畫是繼40年前PC誕生以來，最具規模的一次重新定義個人電腦的工程。