黃仁勳正面回應地緣風險　強調供應鏈多元化「不改台灣關鍵地位」

▲NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在GTC Taipei 2026媒體問答環節中，針對外媒提問台灣供應鏈地位、投資布局及地緣政治風險議題發表看法。他強調，企業必須建立具備備援能力與韌性的多元供應鏈，但這並不改變台灣在全球科技製造產業中的核心地位。

面對外媒詢問，是否因看好台灣未來而持續加碼投資，以及如何看待台灣安全議題，黃仁勳表示，所有企業都應該讓供應鏈盡可能多元化，建立備援與韌性，以降低風險。不過他也強調，多元化供應鏈與持續深耕台灣並不衝突。

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黃仁勳指出，台灣企業近年積極赴美投資，包括台積電、艾姆科（Amkor）、矽品、緯創及鴻海等業者，都透過在美國建立生產基地，協助全球供應鏈提升韌性與備援能力。

他表示，這些投資對美國及全球科技產業都相當重要，但同時也必須認知到，台灣在科技製造領域仍具備難以取代的競爭優勢。

「台灣在製造方面非常出色，特別是在科技製造領域，這裡是整個生態系的中心，也是許多創新的起點。」黃仁勳說。

談到輝達對台灣的投資，黃仁勳表示，最直接的投資方式就是向合作夥伴採購產品，而輝達目前已是台灣科技供應鏈最大的客戶之一。

此外，輝達也持續加碼人才布局。黃仁勳透露，目前輝達在台灣約有1000名員工，正在興建可容納4000人的新辦公園區，未來幾年將持續招募數千名工程師與研發人才。

他表示，輝達將持續投資台灣既有的專業能力，同時推動供應鏈多元化，兩者並非互斥，而是可以同步進行的策略。

對於外界將台灣半導體產業視為「矽盾」（Silicon Shield）的說法，黃仁勳並未直接回應，而是重申企業經營應兼顧與最佳合作夥伴合作，以及維持供應鏈彈性與備援能力。

另外，針對中國市場議題，黃仁勳表示，中國仍是全球重要市場之一，只要美國政府允許相關產品出口，輝達將全力服務當地客戶需求。

黃仁勳指出，美國政府目前已批准部分產品銷往中國，輝達將遵循所有出口管制規範，並在法規允許範圍內爭取市場機會。

他強調，中國市場規模龐大且具有戰略重要性，當相關產品獲准上市時，輝達將做好準備投入競爭。