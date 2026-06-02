輝達狂切AI PC！台廠4檔亮燈漲停　廣達飆新高

▲AI PC題材發酵，緯創刷漲停。（圖／翻攝自官網）

記者巫彩蓮／台北報導

輝達執行長黃仁勳在昨（1）日GTC Taipei主題演講發表N1X晶片，宣示搶進AI PC企圖心，加上COMPUTEX於今（2）日開展，老AI股及PC相關緯創（3231）、仁寶（2324）、宏碁（2353）、華碩（2357）等四檔個股齊刷漲停，廣達（2382）漲幅逾5%，上攻到391.5元，創下1999年7月以來新高價位，而鴻海（2317）再度挑戰300元。

輝達攜手聯發科（2454）合作開發的N1X晶片，將導入RTX Spark系列筆記型電腦，擴大布局PC市場，終端組裝大廠鴻海、廣達、仁寶、英業達（2356）、緯創以及品牌廠商宏碁、華碩、微星被點名可望受惠。

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緯創跳空直奔191元漲停新高價位，到10點成交量逼近18萬張，居上市成交排行榜第五大，而英業達則是突破80元關卡，來到83.5元，成交量為17.6萬張，居上市成交排行榜六大。

仁寶、宏碁兩檔股價位階最低，吸引追價買盤進駐，到10點成交量分別來到16萬、15萬張，分居成交量熱門排行第八、九名。

近期外資報告指出，ODM代工廠為AI浪潮下最直接受惠者，點名看好緯創、廣達兩檔個股，由於AI伺服器需求持續擴張，原有大型客戶需求穩健，緯創近年開拓更多新興雲端服務供應商、OEM客戶，有助於改善產品組合，並提升獲利能力，預估未來三年每股稅後盈餘（EPS）分別13.95元、18.11元，以及21.3元。

至於廣達，傳統PC業務比重明顯下降，高毛利的AI伺服器產品已逐漸成為公司營運核心，預估廣達未來三年EPS分別24.66元、28.8元及30.8元。

