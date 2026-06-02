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美光破千美元！華邦電漲停領軍台廠記憶體股　5檔同刷天價

▲▼華邦電。（圖／記者高兆麟攝）

▲華邦電多重利多護身，股價今攻漲停。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

記憶體股今（2日）持續多頭走勢，華邦電（2344）、威剛（3260）早盤漲停鎖死，南亞科（2408）首站上400元，除華邦電、南亞科外，還包括創見（2451）、晶豪科（3006）、旺宏（2337）合計5檔同刷天價。

美系外資在最新研究報告中將2026至2028年全球存儲市場總規模預測較3月模型上調37%至53%，美光股價2日首站上千美元以1035.5美元作收，SNDX也創高以1761.43美元作收，激勵台廠記憶體股今續走強。

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華邦電多重利多護身，除矽電容打入三星電機供應鏈行列，加上記憶體缺貨題材，4月自結獲利，稅後純益、每股稅後純益年增率皆達21608.78%，股價今（2日）跳空開高直攻184.5元漲停價；威剛10點過後也攻至469.5元漲停價。

至上午10時半，南亞科股價最高來到417.5元，創見最高至379元，晶豪科上漲至272元，旺宏站上180元，都刷下天價。

至於今日起遭處置力積電（6770）早盤在平盤以下低檔游走，股價近早上10點半之後翻紅。

根據TrendForce最新記憶體產業調查，2026年第一季因一般型DRAM合約價加速上漲，季增幅度高達93~98%，激勵產業整體營收季成長81%，達970億美元。隨著AI應用由大型語言模型（LLM）訓練逐步轉至AI推論，雲端服務供應商（CSP）資料中心建置重點也從AI server延伸至通用型server，帶動記憶體採購需求由HBM3e、LPDDR5X及高容量RDIMM，擴大至各容量規格的RDIMM產品。

觀察第二季，由於原廠庫存水位極低，且將新增供給優先提供給AI server使用的大容量RDIMM，難以滿足PC OEM和智慧手機業者的需求，預期整體conventional DRAM出貨位元增幅將相當有限。價格則因CSP相對持開放態度，促使其他客戶跟進以確保原廠供應，預期仍可支撐conventional DRAM合約價季增58-63%。
 

關鍵字： 記憶體股AI需求華邦電美光股價台股飆升

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