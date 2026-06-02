後尹衍樑時代姊弟分工　尹崇堯獨掌五兆南山人壽大旗

▲尹崇恩、尹崇堯姊弟相差5歲，2人在潤泰集團與南山人壽分工。

圖文／鏡週刊

為人豪俠仗義，政商人脈超越藍綠、縱橫兩岸的潤泰集團總裁尹衍樑上週辭世，各界同表哀悼與惋惜。後尹衍樑時代，留下逾6兆元資產的龐大帝國，究竟要如何傳承？本刊調查，尹衍樑除交棒專業經理人外，也安排兒女分工，女兒尹崇恩擔任潤泰多家公司董事，緊盯本業。43歲的兒子尹崇堯，則獨掌集團資產比重高達9成的南山人壽大旗，面對接下來全球經濟變局，如何率領南山順利上市，並邁向金控之路，將是尹崇堯最大挑戰。

從年少叛逆進入感化院的問題少年，蛻變為擁有超過六百項國際專利的工程專家與跨國企業家，一生充滿戲劇性的潤泰集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑，上週二（五月二十六日）在台北榮民總醫院過世，享壽76歲，消息傳出後，各界同聲哀悼惋惜。

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尹衍樑不僅帶領家族企業從紡織業轉型，打造了橫跨營建、金融、百貨零售、生技與電動機車等龐大事業版圖，更以新台幣1764億元身價，名列富比士台灣前十大富豪，旗下事業資產逾新台幣6兆元。

他在對岸經濟最佳時刻，出脫中國大潤發，實現280億元獲利，展現精準的投資眼光；政治人脈更是超越藍綠、縱橫兩岸，生前亦熱心社會公益，進行各項愛心捐贈，影響層面深遠。「他絕頂聰明、有正義感，並擁有一顆能夠體諒別人的心。」前立法院長、讓尹衍樑浪子回頭的恩師王金平形容。

6兆帝國大家長辭世，後尹衍樑時代要如何走下去？集團接班布局成為高度矚目焦點。本刊調查，近年來尹衍樑因健康亮紅燈鮮少露面，加上無力顧及龐大事業，早已進行交棒，除將潤泰本業交付專業經理人打理外，與配偶王綺帆膝下一雙學霸子女—尹崇恩、尹崇堯，也在他的安排下分工接手大任。「長女尹崇恩陸續接下潤泰材、潤泰保全、潤泰租賃等董事，專注監督潤泰本業。兒子尹崇堯則在四年前接下南山人壽董座，全力衝刺最具擴張潛力的金融事業。」業內人士觀察。

據知情人士透露，尹衍樑多年來一直以專業經理人落實公司治理為原則，不要求子女完全掌控集團事業。但近二年，潤泰集團其他事業體若有重要會議，還是會邀請尹崇堯主持，像尹衍樑一手打造的電動機車品牌Gogoro的承諾注資，以及旗下生技公司泰福與保瑞結盟，都由尹崇堯拍板。「上個月肉毒桿菌素新藥公司晉鼎生技董監改選，尹崇堯也繼續擔任董事。他每天都有開不完的會，非常忙碌。」該人士說。

尹崇堯接下的南山人壽，雖然是潤泰集團最具發展潛力的事業，卻也面臨最大挑戰，一位同業直言，南山長期受困於勞資糾紛、利差損包袱、上市卡關，以及缺乏金控奧援等四大問題。「總裁（尹衍樑）一度想要出脫（南山），但在小尹董（尹崇堯）的堅持下，扛下這座大山，更親自出任董座，希望走出一條不同的路。」知情人士表示。



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