美股6月進場好時機！　群益009823、009824美股ETF 下周開募

▲美股、示意圖。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

美股近期頻創新高，但美伊戰事未完待續，投資人又愛又怕，不知該不該進場，不過觀察今年第一季因AI取代軟體業疑慮及美伊軍事衝突，市場恐慌引發美股回檔修正，隨後受惠財報顯示AI支出轉為收入成效浮現、美伊暫時停火等利多激勵，美股在4、5月展開反彈行情，這樣的情節在過去也多次發生，進一步觀察歷史經驗，美股在第一季跌後若連兩月反彈，6月進場美股後市報酬仍可期待。

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群益投信美股ETF研究團隊表示，統計金融海嘯以來，美股分別遭遇了2009年雷曼兄弟倒閉恐慌蔓延、2018年川普首提對中貿易調查、2020年 Covid-19全球蔓延，讓股市在第一季呈現回檔修正下跌，不過隨即迎來強勁的第二季，在當年6月進場布局美股，後1個月、3個月、6個月平均報酬為0.8%、11.1%、13.4%，展現美股的強韌。今年第一季美股面臨AI衝擊軟體業及美伊衝突，根據過去歷史經驗來看，6月正是布局進場美股的好時機。

ETF理財達人表示，台灣投資人最熟悉的海外市場就是美股，由於美股是全球最重要的國際股市，現在滿手台股的投資人更應該入手美股，完美打造投資雙核心。因此，投信也趁勝積極搶進市場，即將在6月8日展開募集群益標普500ETF(009823)、群益美國科技巨頭ETF(009824)兩檔美股ETF，能讓投資人廣納美股全產業題材，擁有現在與未來的科技巨頭投資契機，也讓投資人能同時投資市值型與主題型美股ETF。

群益標普500ETF（009823）經理人謝明志表示，美股下半年平均表現都不錯，平均漲幅都有約一成以上，勝率也都有八成以上，美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，有助支持美股表現延續。標普500指數涵蓋11大產業中各有耳熟能詳的優質龍頭企業，也都各擁利基與相關投資契機，現階段布局將有望掌握今年美股成長產業的增長紅利。

群益美國科技巨頭ETF（009824）李晉含強調，目前企業獲利仍維持強勁成長，AI投資、營運槓桿改善與需求回升持續支撐獲利動能。展望後續，企業獲利預期仍有上修空間，美股獲利貢獻高度集中於AI巨頭，科技股中AI代理帶動新應用市場擴張，中長期成長趨勢仍具支撐。

