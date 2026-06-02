黃仁勳背板明牌！瑤池金母45％持股全押中　00981A今年績效狂飆9成

▲黃仁勳背板廠商。（圖／翻攝NVIDIA GTC Taipei 2026直播）

記者巫彩蓮／台北報導

輝達執行長黃仁勳昨（1）日GTC演講，背後的背板共有51檔台灣AI供應鏈個股，成為外界關注焦點，截至昨日最新申購買回清單，主動統一台股增長（00981A）持股黃仁勳供應鏈名單的重疊部位達45.22%，共命中15檔，締造含息報酬率超過9成，主動國泰動能高息（00400A）有超過4成的成分股與黃仁勳背板重疊。

截至昨日最新申購買回清單，00981A與黃仁勳供應鏈名單的重疊部位達45.22%，共命中15檔，持股涵蓋面相對完整，從結構來看，00981A不只配置台積電、聯發科等半導體核心股，也同步納入台達電、智邦、貿聯-KY、健策、勤誠、嘉澤等AI伺服器、網通、電源散熱與零組件供應鏈，這代表00981A對AI題材的布局不只集中在晶片端，而全面掌握整條台灣AI供應鏈的廣度，這也成了00981A績效亮眼的關鍵。

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進一步觀察00981A其餘未入列背板的36檔成分股，約52.36%，多集中在高階PCB／載板、散熱、被動元件等，例如台光電、奇鋐、國巨、欣興、旺矽、聯電、金像電、南電、信驊、台燿等，雖未被歸入黃仁勳供應鏈名單，但仍與AI、高速運算、半導體升級循環高度相關。

ETF投資專家表示，黃仁勳的演講不只是新一代資料中心「VeraRubin」新發表的舞台，更是全球AI資金布局的重要風向標，隨著AI產業從晶片、伺服器延伸至機器人與智慧終端，台灣供應鏈百花齊放，00981A配置不只追逐「已被點名的供應鏈名單股，也延伸布局到受惠於規格升級、材料升級與製程複雜化的次供應鏈。

國泰投信ETF研究團隊指出，仔細盤點兆元宴和黃仁勳口演講背板中的名單，其中台積電、聯發科、台達電、欣興、緯穎、奇鋐、華碩、技嘉、廣達、川湖、臻鼎-KY、貿聯-KY、智邦、勤誠，皆為主動式台股ETF 00400A的成分股，以昨日估算權重合計達49.6%，相當之高，足見經理人選股預判的專業能力。

主動國泰動能高息經理人梁恩溢表示，此時的輝達已不只專注在GPU生產，而是提供最複雜且精密的系統解決合作夥伴的問題：其中的DSX AI工廠，作為近代最複雜的大型基礎建設工程之一，每一個環節都極其複雜，從晶片、機架、網路、電源、冷卻等面向多元協作，輝達正試圖建立一條完整的供應鏈，將AI算力轉為獲利能力。Vera Rubin已經火力全開，進入量產階段，台廠正是AI產品的起點和終點。