迎接全球領袖加碼投資台灣　電腦展上賴總統承諾人力、水力與電力供應

▲左起貿協董事長黃志芳、總統賴清德、行政院長卓泰、電腦公會理事長陳俊聖為電腦展揭幕。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

COMPUTEX 2026今(2)日在台北南港展覽館1、2館及世貿一館盛大登場。今年以「AI Together」為主軸，集結來自33國、1500家海內外科技企業、使用6000個攤位，展覽規模再創歷史新高。總統賴清德在開幕典禮指出，展前就已有科技業全球領袖宣布加碼投資台灣，政府會在人力、水力與電力資做好規劃，目前電力在2030年之前都沒問題。

隨著AI從雲端運算走向實際應用，COMPUTEX 2026全面呈現AI技術驅動下的產業變革與創新動能，也反映全球科技產業正加速邁向智慧化與實體應用的新階段，開幕典禮由賴清德總統、卓榮泰行政院院長、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳以及台北市電腦商業同業公會理事長陳俊聖等貴賓共同為COMPUTEX 2026揭開序幕。

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來自全球的科技領袖、國際買主、產業專家與媒體齊聚台北，透過展覽、論壇與交流活動，共同掌握AI技術發展趨勢與未來產業商機。

▲賴總統(左四)分批頒獎給Best Choice Award攤位永續設計獎、科技永續特別獎、金獎、年度大獎。（圖／記者張佩芬攝）

黃志芳指出，今年展覽聚焦AI運算、智慧製造、未來移動、次世代通訊、機器人及永續科技等關鍵領域，並新增「AI機器人區」、「科技應用暨體驗館」及「電子紙主題館」等特色展區，完整串聯AI技術從核心晶片、伺服器、運算平台到終端應用的產業生態鏈。透過整合硬體、軟體、平台與應用服務，COMPUTEX展現AI技術加速落地的發展趨勢，以及跨領域整合所帶來的新商業模式與產業契機。

指標參展企業包含宏碁、威剛、研華、華擎、華碩、雙鴻、明基、勤誠、台達電、技嘉、鴻海、英特爾、聯發科技、微星、神達、和碩等國內外科技大廠，全面展示最新AI技術、先進運算架構及智慧應用解決方案，共同勾勒AI時代產業發展藍圖。

InnoVEX作為亞洲重要新創展示平台之一，今年吸引來自23國、約500家新創企業參展，規模較去年成長11%，展現全球新創動能持續升溫。展區匯聚捷克、法國、韓國、泰國、澳洲、日本、加拿大、以色列及義大利等9國國家館，呈

現跨國創新能量。

此外， NVIDIA Inception Program、時代基金會（Garage+）、StarFab、Interlink 等國際育成與加速單位亦共同參與，攜手新創團隊展示前瞻技術與應用成果，進一步促進跨域合作、技術交流與國際鏈結。

今年COMPUTEX Keynote邀請全球重量級科技企業領袖發表主題演講，包括高通總裁暨執行長 Cristiano Amon、Marvell 董事長暨執行長 Matt Murphy、英特爾執行長 Lip-Bu Tan 及 NXP 總裁兼執行長 Rafael Sotomayor等，聚焦 AI基礎建設、先進運算、資料中心、智慧連結及未來科技發展趨勢，分享最新技術突破與產業洞察。

COMPUTEX Forum則聚焦AI產業應用與供應鏈發展，邀請國際科技企業專家深入剖析AI運算、智慧製造、機器人、永續科技及未來科技趨勢，全面展現AI驅動下的新商機與產業變革。

多元展中活動打造科技生活圈除展覽與論壇外，外貿協會亦規畫採購洽談會、主題導覽、永續設計競賽、新創競賽發表會等系列活動，強化國際商機媒合與跨域合作效益。今年亦持續辦理Tech’em High，串聯科技交流與城市生活體驗；併攜手中華航空及時尚品牌GQ共同打造 Service Lounge，融合商務接待、生活風格與休憩空間，進一步提升國際參展與觀展服務，展現COMPUTEX兼具科技專業與城市魅力的展會特色。

COMPUTEX及InnoVEX 2026即日起至6月5日於南港展覽館1、2館及世貿一館盛大展出，歡迎產業先進共襄盛舉，共同探索AI驅動下的未來科技新契機。更多資訊請至COMPUTEX展覽官網https://www.computextaipei.com.tw/zh-

tw/index.html查詢。