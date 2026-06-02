快訊／台股收盤大漲219.4點　台積電漲25元至2380

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（2日）開高走高，加權指數終場大漲219.4點，以45557.31點作收，為台股收盤最高表現，漲幅0.48％，成交量1兆6075.83億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲51.02點開出，指數開高走高，盤中最高達45915.92點，最低44869.38點，終場收在45557.31點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到2380元，漲幅1.06％；鴻海（2317）上漲8元至301.5元；聯發科（2454）下跌30元至4525元；廣達（2382）上漲28元來到400.5元；長榮（2603）上漲7元至231元。

今天漲幅前5名個股為鈞寶（6155）上漲6.9元，漲幅10％；旭暉應材（6698）上漲3.95元，漲幅10％；華經（2468）上漲3.65元，漲幅10％；弘憶股（3312）上漲5.5元，漲幅9.98％；新纖（1409）上漲2.5元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為台勝科（3532）下跌35元，跌幅9.99％；邁科（6831）下跌76元，跌幅9.97％；大銀微系統（4576）下跌25元，跌幅9.51％；鈺邦（6449）下跌39元，跌幅9.49％；柏承（6141）下跌4.05元，跌幅9.12％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 鈞寶（6155） 75.9 ▲6.9 ▲10.0％ 旭暉應材（6698） 43.45 ▲3.95 ▲10.0％ 華經（2468） 40.15 ▲3.65 ▲10.0％ 弘憶股（3312） 60.6 ▲5.5 ▲9.98％ 新纖（1409） 27.55 ▲2.5 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 台勝科（3532） 315.5 ▼35.0 ▼9.99％ 邁科（6831） 686.0 ▼76.0 ▼9.97％ 大銀微系統（4576） 238.0 ▼25.0 ▼9.51％ 鈺邦（6449） 372.0 ▼39.0 ▼9.49％ 柏承（6141） 40.35 ▼4.05 ▼9.12％

資料來源：證交所