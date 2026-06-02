快訊／台股收盤大漲219.4點　台積電漲25元至2380

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（2日）開高走高，加權指數終場大漲219.4點，以45557.31點作收，為台股收盤最高表現，漲幅0.48％，成交量1兆6075.83億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲51.02點開出，指數開高走高，盤中最高達45915.92點，最低44869.38點，終場收在45557.31點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到2380元，漲幅1.06％；鴻海（2317）上漲8元至301.5元；聯發科（2454）下跌30元至4525元；廣達（2382）上漲28元來到400.5元；長榮（2603）上漲7元至231元。
今天漲幅前5名個股為鈞寶（6155）上漲6.9元，漲幅10％；旭暉應材（6698）上漲3.95元，漲幅10％；華經（2468）上漲3.65元，漲幅10％；弘憶股（3312）上漲5.5元，漲幅9.98％；新纖（1409）上漲2.5元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為台勝科（3532）下跌35元，跌幅9.99％；邁科（6831）下跌76元，跌幅9.97％；大銀微系統（4576）下跌25元，跌幅9.51％；鈺邦（6449）下跌39元，跌幅9.49％；柏承（6141）下跌4.05元，跌幅9.12％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|鈞寶（6155）
|75.9
|▲6.9
|▲10.0％
|旭暉應材（6698）
|43.45
|▲3.95
|▲10.0％
|華經（2468）
|40.15
|▲3.65
|▲10.0％
|弘憶股（3312）
|60.6
|▲5.5
|▲9.98％
|新纖（1409）
|27.55
|▲2.5
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|台勝科（3532）
|315.5
|▼35.0
|▼9.99％
|邁科（6831）
|686.0
|▼76.0
|▼9.97％
|大銀微系統（4576）
|238.0
|▼25.0
|▼9.51％
|鈺邦（6449）
|372.0
|▼39.0
|▼9.49％
|柏承（6141）
|40.35
|▼4.05
|▼9.12％
資料來源：證交所
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