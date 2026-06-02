套牢該抱還是跑？專家點名：很多散戶卡在這一步

▲面對虧損股票該繼續抱著等待奇蹟，還是重新檢視持股？（示意圖／資料照，記者湯興漢攝）

記者萬玟伶／綜合報導

股票下跌時，不少投資人都會告訴自己一句話：「先放著吧，不賣就沒虧。」有人期待股價回到買進價再決定下一步，也有人認為只要沒有賣出，損失就不算真正發生。不過，AEQUIFIN執行長暨訴訟融資專家Ludwig Zoller指出，這類做法背後反映的，正是投資市場中相當常見的「Disposition Effect（處置效應）」。

七大投資錯誤最容易讓資產縮水

Ludwig Zoller指出，長期投資表現不佳，通常不是因為買到不好的產品，而是因為做出錯誤決策。

他整理出最常見的七項投資錯誤，包括：



1. 讓恐懼與貪婪主導投資決策。

2. 嘗試預測市場進出場時機。

3. 投資組合缺乏分散配置。

4. 對報酬率抱持不切實際的期待。

5. 流動性準備不足。

6. 忽略自身投資目標與風險承受能力。

7. 過早賣掉獲利標的，卻長期抱住虧損部位。

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在分析投資人最容易犯下的七大錯誤時，Ludwig Zoller也特別提到，「處置效應」是一般投資人長期表現不佳的重要原因之一。許多投資人會太早賣掉獲利部位，卻將虧損部位持有過久，最終影響整體投資成果。

賺錢急著賣 賠錢卻一直留著？

Ludwig Zoller表示，許多投資人在股票上漲後，會希望盡快鎖定獲利，因此提早賣出表現良好的資產。相反地，當投資出現虧損時，則傾向繼續持有，希望未來至少能夠回到損益兩平的位置。他指出，這正是「處置效應」最典型的表現，也是在投資市場中相當常見的現象。

為何處置效應會影響長期報酬？

Ludwig Zoller認為，處置效應最大的問題在於，它會持續削弱投資組合的成長能力。

根據他的分析，當投資人過早賣出獲利資產時，原本可能持續擴大的上漲空間也跟著被提前結束；另一方面，長期持有虧損部位，則代表投資組合持續保留下行風險。他指出，這種行為模式會讓投資組合的上漲潛力被縮減，但下跌風險卻依然存在。從心理角度來看，這樣的反應不難理解；但從財務角度來看，卻可能對長期報酬造成不利影響。

投資最大的風險 不一定來自市場

除了「處置效應」之外，Ludwig Zoller也列出包括情緒化投資、市場擇時失誤、分散配置不足、過度追求高報酬、流動性不足，以及忽略自身投資目標等常見問題。

不過他強調，市場波動往往不是投資人最大的敵人。「當市場變得緊張時，投資人不是在交易所賠錢，而是在自己的思維中賠錢。」Ludwig Zoller認為，許多投資失誤並非來自產品本身，而是來自決策方式。

專家建議：建立「明確規則」比靠感覺重要

那麼該如何避免掉入「處置效應」的陷阱？Ludwig Zoller建議，投資人應透過「再平衡（Rebalancing）」管理投資組合，而不是依靠直覺做決定。他也建議建立清楚的賣出規則，定期檢視原本的投資邏輯是否仍然成立。如果投資理由已經不存在，則應重新評估是否繼續持有。

此外，對於表現良好的資產，可以適度讓獲利持續成長，同時控制過度集中持股的風險；若虧損原因屬於結構性問題，也不應只是被動等待。在充滿變數的市場中，Ludwig Zoller認為，成功投資不只是找到正確標的，更重要的是避免讓錯誤的決策習慣持續吃掉本來有的獲利與本金。