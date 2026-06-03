00919配息開獎　每股配1元、年化配息率13.33% 創掛牌雙高

▲台股高息ETF配息大車拼！（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股水漲船高，指數衝45K，市場資金湧向主動式ETF，但高息ETF表現也不遜色，股價繳出亮麗表現，包括0056、00878、00919、00929、00713等規模前5大高息ETF都寫新高收盤紀錄，連配息也讓投資人笑呵呵，其中00919於6月1日公告最新配息金額，每股預計配發1元，創其掛牌來最高紀錄，令市場驚艷，讓投資人息利雙收，心甘情願「繼續存股存下去！」



00919連13季雙位數年化配息 高股息ETF「三高」模範生

根據00919最新一次配息公告，預計每單位配發1元，以6/1公告日收盤價30元估算，年化配息率約13.33%，一口氣寫下自身股價新高、配息金額新高、配息率新高之三高紀錄，也締造連續13季年化配息率逾10%的業界紀錄，且在上一季除息日統計至5月底飆漲25%，還能維持雙位數配息率，在高息ETF中相當罕見，也讓125.9萬位投資人開心歡喜。此次00919除息日訂於6月16日，欲參與除息的投資人請留意6月15日為最後買進日。

高息ETF產業配置均衡 納入投組 支撐力更強

自第一檔主動式ETF於去年掛牌上市迄今才剛滿1年，投資專家表示，購買主動式ETF往往是為了「打敗大盤」，隨著台股今年以來不斷瘋漲，更讓主動式ETF快速崛起。

但專家也提醒，主動式ETF每日必需完整揭露持股，可以發現從現有已上市掛牌主動ETF中清一色都押寶在科技股且整體持股本益比偏高，一旦市場出現明確的回落，投資人可能會因為不如預期而恐慌拋售，迫使ETF經理人賣出持股，進一步導致個股下跌，形成惡性循環。

此時回頭來看，高息ETF有「產業配置均衡」且「評價偏低」等優勢，納入核心配置可望降低整體波動，穩定的現金流也能帶來相對的安心感。

台股大多頭 穩定領息、同享價差 心情也很美麗

理財專家表示，00919第1季配發創高的0.78元股息，幾乎完全來自豐厚的資本利得，而近期股價表現更是亮眼，股價在5月最後一周盤中衝高至29.02元，創下史高紀錄，讓00919配息更有底氣

《棒棒的理財失控週記》認為高股息天王00919 在迎接即將來到除權息旺季 6 到 8 月， 40 檔成分股的現金股利會源源不絕灌進來，帳上又滿滿都是資本利得的前提下，未來配息底氣仍十足。

他進一步表示，無論在台股多頭還是空頭，只要投資人的需求有明確穩定現金流支出，高股息ETF仍然有它配置的優勢，只是要留意，當市場大多頭時，還是得從過去歷史配息紀錄中，找出安全殖利率邊際去推估進場點，切記勿隨市場情緒歐印，不然恐會陷套牢窘境，即使穩定領息，但心情也不美麗。