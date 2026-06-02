滙豐「2026 HSBC Taiwan Conference」登場　聚焦代理式AI前景發展

▲滙豐銀行與香港上海滙豐證券舉辦「2026 HSBC Taiwan Conference」，為企業客戶及投資人提供互相連結與對話的重要平台。（圖／滙豐銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

滙豐（台灣）商業銀行攜手香港上海滙豐證券舉辦「2026 HSBC Taiwan Conference」，本次本次論壇以「Dawn of Agentic AI (代理式人工智慧的曙光)」為題，邀請逾30家台灣上市櫃公司參加投資人會議，並吸引約550位來自全球及台灣本地的機構投資人與企業客戶出席，深入交流台灣資本市場的最新動態與未來走向，邀請多位專家與業界領袖，聚焦代理式AI科技的創新，與其如何創造台灣產業與金融發展的潛力。

滙豐(台灣)商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅指出「當前金融環境迅速變化，台灣在半導體與AI領域的領先地位展現傲人的活力與韌性，也帶動近年台灣活躍的資本市場迎向前所未有的發展機會，吸引大量國內外投資人的興趣。2026 HSBC Taiwan Conference為產業專家、企業客戶及投資人提供一個互相連結與對話的重要平台，協助各方深入掌握台灣資本市場的最新動態與未來走向。」

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陳志堅強調，健全且活絡的資本市場能為台灣企業帶來更多直接投資機會；滙豐也將持續支持台灣資本市場發展，並為投資人與企業客戶提供前瞻的市場洞察與全方位的金融解決方案。

呼應本屆論壇主題「代理式人工智慧的曙光」，活動一開場特別設計驚喜橋段，邀請機器人「滙豐」與機器狗「第一」到現場和賓客互動。機器人不僅在台上大跳流行舞蹈，展現靈活流暢的動作與平衡力，更和陳志堅同台主持，兩人幽默風趣的對話呈現AI科技的進步與創新，也為今年活動注入滿滿的科技感，點燃全場對智慧未來的無限想像。

本屆論壇邀請到眾多業界領袖，包含多位全球科技龍頭企業代表闡述生成式AI如何從產業應用擴展到個人工作空間，及代理式AI如何從根本上重新定義人類與系統互動的方式；科技領域專家從商業航太與低軌衛星網路產業龍頭的關鍵創新，探討太空產業的突破發展；並有滙豐專家分享代幣化存款等數位資產與貨幣如何翻轉未來的金融業及銀行所扮演的角色。

