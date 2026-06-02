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家人拿150萬求代操！網一面倒喊「答應」過來人曝慘痛教訓

▲▼薪水,發薪,領錢,存款,千鈔,鈔票,有錢人,財富自由,上班族,房租,租金,房東,房客,貸款。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲家人提出150萬元資金委託投資，並開出「賺錢分成、賠錢免還」條件，引發網友熱烈討論。（示意圖／資料照，記者鄺郁庭攝）

記者萬玟伶／綜合報導

近期一名網友在Dcard發文表示，家人手上多出閒置資金150萬元，希望交由其投資操作，並提出「賺錢家人拿7成、自己拿3成，賠錢不用償還」的條件，好奇詢問其他人是否會接受這項提議，引發熱烈討論。

原PO表示，家人願意提供150萬元作為投資本金，若有獲利再依照7比3比例分配，但若出現虧損，則不需要負責賠償本金，因此想了解大家的看法。

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貼文曝光後，不少網友認為條件相當有利，紛紛表示願意接受，「賠錢不用還的話，ALL IN正二」、「答應啊！超賺！不用信貸就直接有150萬，賠了還不算自己的」、「好，答應他，賠的算他的，賺的7：3分，賺爛」、「怎麼不先想賠錢怎麼算」。

也有不少人直接點名熱門ETF，認為若採取較穩健的投資方式風險相對可控，「那就全部放大盤擺著吧」、「正2權證，反正不用賠，賺了大家賺，賠了也不是自己的」、「直接正2催下去啊」、「直接丟大盤季配型ETF，每季替自己加零用錢」。

另有網友分享自身經驗，表示曾向家人取得100萬元資金投資，「四月拿了家裡的100，兩個月後現在有150了」，也有人認為若是父母提供資金可以考慮，但若是兄弟姊妹則最好避免。

不過，也有網友認為，即使是家人之間涉及金錢往來，仍應事先把規則講清楚，例如應該將「賠錢不用還、獲利分成」等條件寫成正式文件，並先確認法律效力，以免未來因認知不同產生糾紛。還有人分享親身經歷指出，家人原本口頭表示是「給」錢幫忙，事後卻向親友稱是「借」錢，因此提醒涉及金額較大的投資安排，最好保留書面紀錄，避免日後出現爭議。

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