被問台積電！英特爾陳立武喊「和輝達一樣」　不是對手而是夥伴

▲英特爾執行長陳立武。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

英特爾執行長陳立武今日在結束主題演講後，和全球媒體進行問答，針對和台積電的競合關係，陳立武先是強調和台積電創辦人張忠謀以及董事長魏哲家的多年友誼，更表示他不會把對方視為競爭對手，而是當作合作夥伴，就如同和NVIDIA的關係一樣，未來也會繼續合作。

陳立武表示，他和張忠謀和魏哲家建立了多年的信任和友誼，彼此擁有非常信任的夥伴關係，英特爾也是他們的大客戶，並且會繼續這樣做。因此，他不把對方視為競爭對手，而是看作合作夥伴。在生產能力方面，NVIDIA也是一個好朋友，他們的投資讓他們是最大的股東之一，英特爾也很高興擁有他們。同樣與台積電也是如此，英特爾許多產品依賴於台積電，因此他認為未來也會繼續這樣做。

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談到在他接任英特爾後的改變以及英特爾的未來方向，陳立武則說，這對他來說是一段旅程，可能是五到十年的計畫，他要做的首先是加強財報表現，再來是導入世界級的人才來打造新的英特爾，第三件要做的事則是要提高效率並強化問責制度，而目前英特爾已經做到了這點。

他也說，目前英特爾的重點是要如何發展業務，如何讓產品保持領先，他希望在他的帶領下，在市場最好的CPU領域取的領先地位，這是一段旅程，要一步一腳印的導入人才和最好的產品架構。