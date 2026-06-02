00878規模突破6千億！換股開獎增5刪4　砍仁寶納傳產金融

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股成功挑戰4萬5千點，帶動基金規模成長，國泰永續高股息（00878）規模突破6千億元大關，穩居台最大ESG基金地位，今日收盤價為32.49元，創下新高。

依據MSCI指數公司資訊，00878所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整，已於昨（1）日生效，成分股新增5檔，分別為長榮(2603)、長榮航(2618)、華南金(2880)、台新新光金(2887)、統一超(2912)；刪除4檔為遠東新(1402)、仁寶(2324)、可成(2474)、京元電子(2449)；近期備受矚目的廣達(2382)、聯電(2303)、聯發科(2454)、華碩(2357)等輝達背板股仍在00878持股名單中。

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00878基金經理人江宇騰表示，00878追蹤指數「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」每半年會進行例行性調整持股，目的在於維持該指數向來具備產業相對分散與低周轉率的特性，本次新增的5檔標的係因股利分數達標而被納入；其中刪除股遠東新、仁寶、可成，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外京元電子則因股利分數未達標而剔除；MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數著重企業中長期的穩定性，不以大量換股或單一年度較高的名目殖利率為訴求；本次換股檔數不多，有利其所連結之ETF費用率維持較低水準。

國泰台灣領袖50 (00922)所追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」也同步進行成分股調整，新增南亞(1303)、旺矽(6223)、臻鼎-KY(4958)、研華(2395)、藥華藥(6446)、力旺(3529)等6檔；刪除台灣大(3045)、遠傳(4904)、和泰車(2207)、元太(8069)、鈊象(3293)、上海商銀(5876)等6檔，主因市值排序變化而新增或刪除。

MSCI台灣領袖50精選指數的核心理念，是協助投資人在布局台灣頂尖的50大權值股時，也能夠捕捉其中低碳轉型進程表現領先的企業，整體產業比重上，也較傳統市值型指數更為均衡。追蹤該指數的00922，更是國內第一波在ETF單一持股上限放寬後，提升台積電權重至對齊大盤目標的市值型ETF。截至昨日，00922持有台積電權重占比近40%，相較傳統市值型ETF，在避免過度集中風險上更具有優勢，並可同步受惠聯發科、台達電、鴻海等「護國群山」的成長動能。

