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30歲文組男自嘲「劣勢開局」　靠2支股票翻倍存到900萬

▲低薪，過勞，過勞死，勞工，加班，工作，貧窮，窮忙，上班族。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

▲文組背景在不少人眼中屬於「劣勢開局」。（示意圖／資料照）

記者萬玟伶／綜合報導

一名30歲台大文組碩士畢業生近日在Dcard理財版分享自身存股與投資歷程，表示畢業後平均年薪不超過90萬元，靠著工作收入搭配積極投資，目前累積資產已達約900萬元。其中曾透過「2支股票」讓本金兩度翻倍，引發不少網友討論。

台大文組出身　坦言若能重來想選理組
原PO在文中坦言自己起始條件，包括22歲時曾獲家人提供30萬元投資基金，不需負擔孝親費，也住在家中的閒置房屋。雖然擁有台大文組碩士學歷，但認為自己當年選擇純文組是人生最大的失誤之一，如果能重來，會考慮選擇理組或財金相關科系。

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出社會後，原PO第一份工作是外商新創業務，月薪約3.8萬元，但僅做兩週便離職。他認為，部分新創公司會直接讓新人進行陌生開發，流動率相當高，因此很快決定轉換跑道。之後進入一家上市電子公司擔任業務，月薪約4.9萬元。後來在朋友介紹下，加入一家準備IPO的公司外派新部門，月薪提升至8萬元。原PO表示，當時抱持「外派就是存錢」的想法，盡量利用公司提供的餐食及補助降低開銷，加上經常加班領取餐補與交通補助，單年度成功存下100萬元。

航海王賠錢收場　靠「2支股票」讓本金翻倍
在投資方面，原PO最初投入台股時搭上「航海王」熱潮，結果賠錢收場。之後開始研究指數投資及因子投資，但認為資金較少時累積速度太慢，因此轉向槓桿型ETF操作。

原PO透露，後來靠著台股正二讓本金翻倍，接著進軍美股市場，並在特斯拉股價約180至190美元區間時重壓買進，再度讓本金翻倍成長。

資產變大後轉保守　改抱權值股長期投資
隨著資產規模逐漸增加，原PO表示，後續已不再依賴高風險操作，而是改為持有部分權值股，搭配持續投入薪資收入。他認為，當持股獲利與成本拉開距離後，即使遇到市場大跌，心態也較不容易受到影響，更有機會參與完整波段行情。

原PO也分享自己的消費觀念，指出薪水入帳後幾乎隔天就投入股市，長期維持極低物慾。他認為，「人生最奢侈的東西就是不用工作」，與其購買奢侈品，更願意將資金投入投資市場，換取未來更多自由時間。此外，原PO也形容，買股票其實和消費一樣能帶來愉悅感，就像在玩大富翁遊戲，不斷累積財富，有時參與股東會投票，也會有跟著企業發展的成就感。

文章曝光後，引發不少網友留言討論。有網友認為，原PO能累積資產的重要原因，就是敢於重壓特斯拉，「重壓也沒有其他原因，就是賭馬斯克這個人」。另有網友詢問是否已改採保守策略，原PO回覆，目前特斯拉持股已大多出清，現在主要持有市值型大型權值股，與指數投資差異不大。

網友靠VT存到千萬　認同時間自由才是真財富
另有網友分享自身經驗表示，目前累積資產已達約1000萬元，過去也是發薪後持續投入股市，現在則將大部分資產配置於Vanguard全球股票ETF（VT）及債券，該名網友表示認同原PO所說，「人生最奢侈的事就是擁有自己的時間，時間等於生命」。

原PO認為，純文組在台灣真的是比較劣勢的開局，這次把自己的經歷說出來，就是希望能與有相同歷程的網友分享，「劣勢開局不代表一定沒希望！」

關鍵字： 台大碩士、存股投資、900萬資產、特斯拉翻倍、時間自由

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