高股息ETF也能漲贏大盤！00929報酬率今年衝72％　年化配息率超過10%

財經中心／綜合報導

台股今年漲勢凌厲，高股息ETF也同步走揚，其中以復華台灣科技優息（00929）表現最亮眼，今年以來報酬率達67.1%，高居高股息ETF績效冠軍，不僅大幅超越大盤，也跑贏不少主動式ETF，讓投資人相當驚艷。除了績效亮眼外，本月1日公告本次每單位預估配發0.26元，相較前月倍數成長，年化配息率逾10%。參與本次配息最後買進日為6月16日，股息預計於7月13日發放。

台股今年以來從年初近3萬點一路走高，至5月底已站上4萬5千點，總市值攀升至約4.95兆美元，正式超越印度，躍居全球第5大股票市場。台股強漲帶動ETF表現，但在高股息ETF族群中，績效差距卻相當明顯。

CMoney統計顯示（截至5月底），23檔高股息ETF中，僅3檔今年以來績效勝過大盤，其中又以復華台灣科技優息（00929）表現最為優異，今年以來報酬率達67.1%，不僅奪下高股息ETF第一名，也明顯優於大盤51.1%的漲幅。由於報酬表現強勁，甚至有投資人形容，00929「漲到不像高股息ETF」。

排名第二的是兆豐電子高息等權（00943），今年以來報酬率54.5%；第三名則為群益科技高息成長（00946），報酬率54.2%。至於元大高股息（0056）、野村趨勢動能高息（00944）、統一台灣高息動能（00939）等8檔，今年以來報酬率約落在32%至39%；其餘高股息ETF則低於30%，部分甚至僅有個位數表現，凸顯今年高股息ETF績效分化明顯。

專家分析指出，今年高股息ETF績效排名出現大洗牌，關鍵在於成分股是否搭上AI與科技股行情。相較於傳統高股息ETF偏重金融、傳產與電信類股，00929聚焦科技高息股，在AI伺服器、半導體、高效能運算（HPC）及電子供應鏈持續受惠下，成為推升績效的最大動能。

除了聚焦科技產業外，00929表現亮眼，也與指數規則改版有關。此次改版升級有三大亮點，第一是「更分散」，成分股由40檔增加至50檔，擴大投資範圍，也讓持股風險更加分散，降低個股過度集中對ETF表現的影響。

第二是「更全面」，在廣義科技產業基礎上，新增生技醫療、數位雲端、綠能環保三大類別，使投資組合更完整涵蓋科技產業全貌，也有助於掌握創新、高成長與資本密集產業的發展機會。

第三是「更靈活」，成分股調整由一年一次改為一年兩次，6月與12月各換股一次，可更即時反映市場變化，汰弱留強，納入更具競爭力的科技優息標的，提高ETF追蹤產業趨勢的彈性。

專家指出，高股息ETF過去多被視為追求現金流的工具，但今年以來市場表現顯示，高股息ETF之間的績效差異正在擴大。若ETF成分股兼具配息能力與產業成長性，在多頭行情中較有機會創造資本利得；反之，若成分股偏向防禦，或缺乏明顯成長動能，即使配息率具吸引力，總報酬表現仍可能落後大盤。