規模逾5000億00919資金大挪移！　增刪18檔成份股一表看

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

群益台灣精選高息（00919）今（2日）公布上半年換股標的，此次大動作進行換股，增刪檔次各高達18檔，由於00919規模高達逾5000億元，此次換股勢必對大盤個股走勢有一定影響力。



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新增成分股：大成(1210)、東陽(1319)、遠東新(1402)、正新(2105)、聯強(2347)、瑞昱(2379)、廣達(2382)、興富發(2542)、潤弘(2597)、統一證(2855)、凱基金(2883)、鈊象(3293)、和碩(4938)、中租-KY(5871)、來億-KY(6890)、富邦媒(8454)、豐泰(9910)、裕融(9941)。

刪除成分股：卜蜂(1215)、大成鋼(2027)、聯電(2303)、漢唐(2404)、創見(2451)、陽明(2609)、文曄(3036)、順達(3211)、大聯大(3702)、世界(5347)、群益證(6005)、瑞儀(6176)、力成(6239)、台表科(6278)、群電(6412)、台灣虎航(6757)、長華(8070)、可寧衛(8422)。

市場法人表示，觀察00919的最新持股，在金融、電子、非金電三大區塊配置均衡布局，以提供長期穩健的高息收組合。其中新增成分股包含輝達兆元宴的重要合作夥伴、五大壽險金控，以及現金殖利率較高的個股，刪除成分股包含本波受惠AI趨勢下股價明顯上漲，而現金股息未同步跟上的成分股。

以最新的40檔成分股來看，金融股整體權重將從目前40%左右的占比進一步提高。將涵蓋完整的五大壽險金控：國泰金、富邦金、台新新光金、中信金、凱基金，加上在證券經紀與ETF發展飛速成長的統一證以及租賃產業的中租-KY與裕融，波動度相對穩定，成份股特性更加適合長期存股，而在金融類股的布局十分的完整，將受惠股市持續熱絡，帶動金融業的獲利與配息持續成長。

ETF理財達人表示，市場上每檔台股高息ETF的成分股篩選機制都不同，各有千秋，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。由於00919的成分股涵蓋全產業，因此，不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會被納入，符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求。00919甫公布的第13次配息期前公告預估配發金額為新臺幣1元，是連續第二季創新高，以公告日收盤價來計算，00919預估年化配息率13.33%也創下新高紀錄，為連續13季維持10% 以上，延續了高又穩的配息政策。本次除息日為2026年 6月 16 日，參與除息最後買進日為2026年6月15日，配息發放日為2026年7月13日。

