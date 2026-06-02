ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

規模逾5000億00919資金大挪移！　增刪18檔成份股一表看

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

群益台灣精選高息（00919）今（2日）公布上半年換股標的，此次大動作進行換股，增刪檔次各高達18檔，由於00919規模高達逾5000億元，此次換股勢必對大盤個股走勢有一定影響力。
 

▲▼00919換股成份概況。（圖／記者陳瑩欣製表）

[廣告]請繼續往下閱讀...

新增成分股：大成(1210)、東陽(1319)、遠東新(1402)、正新(2105)、聯強(2347)、瑞昱(2379)、廣達(2382)、興富發(2542)、潤弘(2597)、統一證(2855)、凱基金(2883)、鈊象(3293)、和碩(4938)、中租-KY(5871)、來億-KY(6890)、富邦媒(8454)、豐泰(9910)、裕融(9941)。

刪除成分股：卜蜂(1215)、大成鋼(2027)、聯電(2303)、漢唐(2404)、創見(2451)、陽明(2609)、文曄(3036)、順達(3211)、大聯大(3702)、世界(5347)、群益證(6005)、瑞儀(6176)、力成(6239)、台表科(6278)、群電(6412)、台灣虎航(6757)、長華(8070)、可寧衛(8422)。

市場法人表示，觀察00919的最新持股，在金融、電子、非金電三大區塊配置均衡布局，以提供長期穩健的高息收組合。其中新增成分股包含輝達兆元宴的重要合作夥伴、五大壽險金控，以及現金殖利率較高的個股，刪除成分股包含本波受惠AI趨勢下股價明顯上漲，而現金股息未同步跟上的成分股。

以最新的40檔成分股來看，金融股整體權重將從目前40%左右的占比進一步提高。將涵蓋完整的五大壽險金控：國泰金、富邦金、台新新光金、中信金、凱基金，加上在證券經紀與ETF發展飛速成長的統一證以及租賃產業的中租-KY與裕融，波動度相對穩定，成份股特性更加適合長期存股，而在金融類股的布局十分的完整，將受惠股市持續熱絡，帶動金融業的獲利與配息持續成長。

ETF理財達人表示，市場上每檔台股高息ETF的成分股篩選機制都不同，各有千秋，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。由於00919的成分股涵蓋全產業，因此，不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會被納入，符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求。00919甫公布的第13次配息期前公告預估配發金額為新臺幣1元，是連續第二季創新高，以公告日收盤價來計算，00919預估年化配息率13.33%也創下新高紀錄，為連續13季維持10% 以上，延續了高又穩的配息政策。本次除息日為2026年 6月 16 日，參與除息最後買進日為2026年6月15日，配息發放日為2026年7月13日。
 

關鍵字： 台股ETF高息金融股群益00919

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【N1X晶片亮相】黃仁勳發表與聯發科合作　大讚是世上最驚豔晶片

推薦閱讀

00878規模突破6千億！換股開獎增5刪4　砍仁寶納傳產金融

00878規模突破6千億！換股開獎增5刪4　砍仁寶納傳產金融

台股成功挑戰4萬5千點，帶動基金規模成長，國泰永續高股息（00878）規模突破6千億元大關，穩居台最大ESG基金地位，今日收盤價為32.49元，創下新高。

2026-06-02 15:52
黃仁勳報明牌「下一家兆美元公司」　Marvell美股盤前飆漲27%

黃仁勳報明牌「下一家兆美元公司」　Marvell美股盤前飆漲27%

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳喊Marvell（邁威爾 ）是「下一家兆美元公司」，激勵Marvell在美股2日盤前飆漲至279美元，大漲27%。

2026-06-02 16:53
快訊／加油69元拿到千萬發票　獎落苗栗縣

快訊／加油69元拿到千萬發票　獎落苗栗縣

財政部今（2）日公告3-4月統一發票千萬特別獎清單，20名幸運兒中有人在苗栗縣加油，只花69元就拿到編號「19531471」的千萬大獎發票，財政部提醒，中獎人從6月6日起至9月7日間要在指定地點完成兌領，呼籲把握時間領錢。

2026-06-02 16:44
記憶體股5檔收漲停　廣穎提前開獎「單月獲利年增13200 %」

記憶體股5檔收漲停　廣穎提前開獎「單月獲利年增13200 %」

記憶體股今（2日）匯集市場買氣，5檔收漲停，不過股價波動大，繼昨日有華邦電（2344）、旺宏（2377）提前公布獲利後，今日有廣穎電通（4973）公布4月自結數字，單月每股賺2.66元，與去年同期相較大增13200%。

2026-06-02 16:14
被問台積電！英特爾陳立武喊「和輝達一樣」　不是對手而是夥伴

被問台積電！英特爾陳立武喊「和輝達一樣」　不是對手而是夥伴

英特爾執行長陳立武今日在結束主題演講後，和全球媒體進行問答，針對和台積電的競合關係，陳立武先是強調和台積電創辦人張忠謀以及董事長魏哲家的多年友誼，更表示他不會把對方視為競爭對手，而是當作合作夥伴，就如同和NVIDIA的關係一樣，未來也會繼續合作。

2026-06-02 15:10
被動元件遭倒貨！9檔摜跌停　龍頭廠國巨*跌逾4%

被動元件遭倒貨！9檔摜跌停　龍頭廠國巨*跌逾4%

受惠於人工智慧（ AI）需求，美系外資看好被動元件中多層陶瓷電容器（MLCC）持續時間最長的一次多頭行情，被動元件此前天天多檔漲停，遭列處置股也逼近快15檔，今（2日）台股震盪，開高走低， 被動元件遭倒貨，9檔觸跌停或鎖住跌停，龍頭廠國巨*（2327）最多跌逾4%。　

2026-06-02 12:21
台股大怒神！盤中震盪千點　8檔黃仁勳背板股亮燈漲停

台股大怒神！盤中震盪千點　8檔黃仁勳背板股亮燈漲停

台股攻高後甩轎行情湧現，市場換手操作至午盤已有逾1.2兆元成交量，指數高低震盪逾1046點，大怒神行情下仍有8檔輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳背板股亮燈漲停，成為指數迅速收斂、拉攏多頭士氣的關鍵。

2026-06-02 12:16
面板股風向變了！群創攻高翻黑　彩晶撿到槍鎖漲停

面板股風向變了！群創攻高翻黑　彩晶撿到槍鎖漲停

面板族群轉型題材發酵，今（2）日群創（3481）早盤上攻58.8元，創下2008年7月以來新高價位，短多獲利了結賣壓出籠，震盪翻黑，湧近90萬大量，資金轉進彩晶（6116）股價一度鎖住20.65元漲停價位，突破20元整數關卡，友達震盪走低。

2026-06-02 11:57
黃仁勳背板明牌！瑤池金母45％持股全押中　00981A今年績效狂飆9成

黃仁勳背板明牌！瑤池金母45％持股全押中　00981A今年績效狂飆9成

輝達執行長黃仁勳昨（1）日GTC演講，背後的背板共有51檔台灣AI供應鏈個股，成為外界關注焦點，截至昨日最新申購買回清單，主動統一台股增長（00981A）持股黃仁勳供應鏈名單的重疊部位達45.22%，共命中15檔，締造含息報酬率超過9成，主動國泰動能高息（00400A）有超過4成的成分股與黃仁勳背板重疊。

2026-06-02 11:13
美光破千美元！華邦電漲停領軍台廠記憶體股　5檔同刷天價

美光破千美元！華邦電漲停領軍台廠記憶體股　5檔同刷天價

記憶體股今（2日）持續多頭走勢，華邦電（2344）、威剛（3260）早盤漲停鎖死，南亞科（2408）首站上400元，除華邦電、南亞科外，還包括創見（2451）、晶豪科（3006）、旺宏（2337）合計5檔同刷天價。

2026-06-02 10:45

讀者迴響

熱門新聞

身價2697億！「台灣第8富人」生日現場照曝光

7檔飆股「抓去關」　力積電明起處置到6／15

黃仁勳背板「台股名單」一次看　52家上榜

台股站上45000點　中經院示警

黃仁勳背板明牌！瑤池金母45％持股全押中　00981A今年績效狂飆9成

輝達台灣供應鏈「第二梯隊」曝光！　台股挑戰50000點

被動元件遭倒貨！9檔摜跌停　龍頭廠國巨*跌逾4%

繳水電費雲端發票中百萬　獎落3縣市

快訊／3-4月統一發票誕生20名千萬幸運兒　有人花21元買飲料中獎

台股大怒神！盤中震盪千點　8檔黃仁勳背板股亮燈漲停

國民年金月領5000最快7月上路　176萬人受惠

黃仁勳到場了！熱炒店宴請韓國夥伴畫面曝

快訊／加油69元拿到千萬發票　獎落苗栗縣

記憶體股5檔收漲停　廣穎提前開獎「單月獲利年增13200 %」

記憶體華邦電4月每股大賺1.66元　年增21608.78%

快訊／新北板橋停車花180元　拿到200萬中獎發票

SpaceX將上市！群創漲停續創16年新高　面板雙虎同列熱門股

面板股風向變了！群創攻高翻黑　彩晶撿到槍鎖漲停

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
96歲奶奶淚等不了她5年　台大鄧立潔跨界柏克萊致詞：深感博士的重量

96歲奶奶淚等不了她5年　台大鄧立潔跨界柏克萊致詞：深感博士的重量
許常德為72歲陳盈潔籌備後事　驚傳病危「就這幾天了」　離婚20年前夫最後探視

許常德為72歲陳盈潔籌備後事　驚傳病危「就這幾天了」　離婚20年前夫最後探視

陸妻控薔妹霸占千萬！　家暴、騙婚、騙孕　八大罪狀一次看　薔薔切割親妹

陸妻控薔妹霸占千萬！　家暴、騙婚、騙孕　八大罪狀一次看　薔薔切割親妹

韓版兆元宴！黃仁勳宴請三星、SK海力士　北市熱炒店登場

韓版兆元宴！黃仁勳宴請三星、SK海力士　北市熱炒店登場

獨／女優下海被抓畫面曝！穿短裙坐床上...淚眼汪汪神情超委屈

獨／女優下海被抓畫面曝！穿短裙坐床上...淚眼汪汪神情超委屈

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366