鴻勁精密明起可融資融券　股價今跌逾4%

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
臺灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，鴻勁精密（7769）自114年（ 2025年）11月27日上市至今已滿6個月，且符合規定，公告自本（2025年）年6月3日起得為融資融券交易。
鴻勁今日股價以下跌340元或4.52%、7175元作收。
▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
臺灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，鴻勁精密（7769）自114年（ 2025年）11月27日上市至今已滿6個月，且符合規定，公告自本（2025年）年6月3日起得為融資融券交易。
鴻勁今日股價以下跌340元或4.52%、7175元作收。
關鍵字： ETF ﹑ 台股 ﹑ 高息配息 ﹑ 群益00919 ﹑ 金融布局
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台股成功挑戰4萬5千點，帶動基金規模成長，國泰永續高股息（00878）規模突破6千億元大關，穩居台最大ESG基金地位，今日收盤價為32.49元，創下新高。
2026-06-02 15:52
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳喊Marvell（邁威爾 ）是「下一家兆美元公司」，激勵Marvell在美股2日盤前飆漲至279美元，大漲27%。
2026-06-02 16:53
財政部今（2）日公告3-4月統一發票千萬特別獎清單，20名幸運兒中有人在苗栗縣加油，只花69元就拿到編號「19531471」的千萬大獎發票，財政部提醒，中獎人從6月6日起至9月7日間要在指定地點完成兌領，呼籲把握時間領錢。
2026-06-02 16:44
記憶體股今（2日）匯集市場買氣，5檔收漲停，不過股價波動大，繼昨日有華邦電（2344）、旺宏（2377）提前公布獲利後，今日有廣穎電通（4973）公布4月自結數字，單月每股賺2.66元，與去年同期相較大增13200%。
2026-06-02 16:14
英特爾執行長陳立武今日在結束主題演講後，和全球媒體進行問答，針對和台積電的競合關係，陳立武先是強調和台積電創辦人張忠謀以及董事長魏哲家的多年友誼，更表示他不會把對方視為競爭對手，而是當作合作夥伴，就如同和NVIDIA的關係一樣，未來也會繼續合作。
2026-06-02 15:10
受惠於人工智慧（ AI）需求，美系外資看好被動元件中多層陶瓷電容器（MLCC）持續時間最長的一次多頭行情，被動元件此前天天多檔漲停，遭列處置股也逼近快15檔，今（2日）台股震盪，開高走低， 被動元件遭倒貨，9檔觸跌停或鎖住跌停，龍頭廠國巨*（2327）最多跌逾4%。
2026-06-02 12:21
台股攻高後甩轎行情湧現，市場換手操作至午盤已有逾1.2兆元成交量，指數高低震盪逾1046點，大怒神行情下仍有8檔輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳背板股亮燈漲停，成為指數迅速收斂、拉攏多頭士氣的關鍵。
2026-06-02 12:16
面板族群轉型題材發酵，今（2）日群創（3481）早盤上攻58.8元，創下2008年7月以來新高價位，短多獲利了結賣壓出籠，震盪翻黑，湧近90萬大量，資金轉進彩晶（6116）股價一度鎖住20.65元漲停價位，突破20元整數關卡，友達震盪走低。
2026-06-02 11:57
輝達執行長黃仁勳昨（1）日GTC演講，背後的背板共有51檔台灣AI供應鏈個股，成為外界關注焦點，截至昨日最新申購買回清單，主動統一台股增長（00981A）持股黃仁勳供應鏈名單的重疊部位達45.22%，共命中15檔，締造含息報酬率超過9成，主動國泰動能高息（00400A）有超過4成的成分股與黃仁勳背板重疊。
2026-06-02 11:13
記憶體股今（2日）持續多頭走勢，華邦電（2344）、威剛（3260）早盤漲停鎖死，南亞科（2408）首站上400元，除華邦電、南亞科外，還包括創見（2451）、晶豪科（3006）、旺宏（2337）合計5檔同刷天價。
2026-06-02 10:45
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