凱基金調整後每股淨值23元　看好台股後市

▲凱基金調整淨值為23元。（圖／凱基金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

凱基金（2883）於今（2）日召開法說會，首季稅後淨利為116.9億元、每股盈餘（EPS） 0.69元，台股行情熱，加計FVOCI股票已實現的資本利得後，調整後獲利為262.1億元、EPS則為1.55元，調整後每股淨值為23元，凱基人壽表示，AI不是短暫風潮，持續看好台股。

壽險公司接軌IFRS 17之後，FVOCI股票處分損益雖然不計入當期損益，但會直接反映在保留盈餘，這一部分仍屬可供分配盈餘之基礎，截至4月以來，凱基金子公司凱基人壽已適時實現近200億元資本利得，未來可望供分配盈餘基礎。

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凱基人壽年第一季稅後淨利48億元，加計FVOCI股票處分利益後，調整後稅後淨利已達190.3億元，第一季保險合約之合約服務邊際(CSM)釋出37億元到損益，單季新契約CSM增加82億元，截至3月底，CSM餘額為2409億元。

凱基銀行第一季稅後淨利21億元、年增23%，股東權益報酬率（ROE）達10.6%；其中，財富管理手續費收入年增23%，透過證券交割戶移轉及數位投放奏效下，新戶年增69%，也讓凱基銀行第一季全行活存比拉至44.4%，有助於後續利差表現。

凱基證券為市場第二大劵商，今年以來投資市場交易熱絡，在長期經營的客戶基礎下，各項業務表現明顯攀升，單季稅後淨利59.1億元、年增2.2倍，經紀手續費淨收益及淨投資收益均有亮眼的表現，經紀、承銷業務市占率排名穩居同業前二，股東權益報酬率繳出33.1%，遠優於產業平均。

凱基投信在股票型ETF及多資產ETF的布局發酵，2月推出以「不配息」為特點的凱基台灣TOP 50（009816）整體發行受益權單位數及基金規模分別季增72%、30%，遠優於整體ETF同業表現，截至3月底受益人數突破95萬人次。

中華開發資本2026年第一季稅後淨利1.9億元，資產管理業務規模為622億元，今年下半年將陸續募集多檔新基金，包括叁號大健康基金、與Porsche Ventures合作之CDIB A-IM Fund及台灣創新科技母基金等，合計募集金額超過100億元。