搶攻科技菁英　華航在電腦展設Lounge並展出全新787豪經艙座椅

▲華航於COMPUTEX Service Lounge中首度公開全新787客機的豪華經濟艙座椅，前排左起華航董事長高星潢、總經理陳漢銘、台灣區處處長馮震宇親自體驗。（圖／華航提供）

記者張佩芬／台北報導

中華航空(2610)今年首次攜手外貿協會及GQ Taiwan雜誌，在全球科技盛會COMPUTEX 2026中共同合作，於南港二館打造公共空間雋永之作COMPUTEX Service Lounge，現場除了提供持有參展證或觀展證人士免費飲品與點心，華航也展出全787客機的豪華經濟艙座椅。

今年台北國際的電腦展規模創新高，預登的買主就超過6萬名，4天展出估計有超過160個國家，觀展人數估計從去年的8.5萬增至約10萬人左右，是全球科技業的大盛事。

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華航董事長高星潢與總經理陳漢銘今日上午出席展區開幕儀式，首度公開全新787客機的豪華經濟艙座椅，凡持有參展證、觀展實證QR code 的與會者，即可搶先感受豪華經濟艙的舒適與質感。華航並於展期每日下午安排主題工作坊，透過航空職人分享與互動交流，推廣華航客、貨運服務的經營理念。

華航即將迎接全新客機波音787機隊，客艙設計同步帶來嶄新面貌。延續華航一貫的東方美學底蘊，以家的溫度乘載在地獨特景致與人文意象，在熟悉之中創造驚喜。

▲Lounge內試坐的豪經艙座椅、留影民眾與滿滿的享受免費飲品與點心的觀展者。（圖／記者張佩芬攝）

華航787豪華經濟艙以「山城星芒」為設計概念，透過色彩、材質與光影層次的巧妙運用，展現在地人文與科技優雅交融，讓旅客在飛行中感受台灣城市的活力與溫度。

華航全新787客機豪華經濟艙設置28席座位，採 2-3-2的座椅配置，「山城夜境」椅套布隨光影流轉變幻猶如九份山城，椅背金屬鉻色的俐落與溫潤皮革的細膩，在細節中優雅交融，展現出科技與人文並蓄的獨特樣貌。

專屬六向式頭枕結合環繞式防護罩，為旅客築起兼具隱私感與舒適度的個人空間；座椅下方配置皮革腳踏，讓踩踏的觸感大幅提升，即使面對長途飛行也能優雅從容。

豪華經濟艙餐桌延續華航跨機隊的柿木紋識別，象徵「事事如意」的祝福，並結合防滑表層，兼顧美感與實用功能。桌面設計貼心融入手機與平板支架的巧思，提升旅客使用個人行動裝置的便利性。

個人影視系統配備15.6吋4K高畫質螢幕，同時領先業界推出智慧行動裝置連接功能，手機與平板可直接作為機上影視娛樂系統的遙控器，旅客操作更加直覺流暢，亦支援藍牙耳機配對，讓旅客能以熟悉的個人設備輕鬆享受機

上影音內容。座位並以玫瑰金閱讀燈點綴，在每一次用餐與閱讀之間，展現細節講究的精緻品味。

華航今年全「心」升級豪華經濟艙產品，打造細緻尊榮的飛行體驗，包括白瓷質感輕量化餐具、獨立包裝手巾、雙色設計薄毯、舒適拖鞋及降噪耳罩式耳機等多項更貼心的服務，更提供等同商務艙的免費機上 Wi-Fi，支援無限瀏覽網頁與文字訊息功能。

華航也首度攜手紐約時尚精品Marc Jacobs 及丹麥多方位設計品牌 FRAMA ，推出全新機上旅行包(Travel Kit)，展現不論是備品、餐飲及數位服務的全面優化，讓旅客從機場報到、登機到抵達，每一處細節都能感受到貼近商務艙的尊榮享受。