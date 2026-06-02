▲GoPro爆破產快倒了。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

受累記憶體飆漲，全球運動相機鼻祖GoPro近日發布破產風險預警，向美國主管機關重新提交財報中，首度揭露公司持續經營能力存在重大不確定性，引發市場震撼。消息曝光後，GoPro盤前股價一度下跌約8%，隨後跌幅進一步擴大，慘剩約1美元。

現金一年腰斬 財報首揭經營危機



[廣告]請繼續往下閱讀...

GoPro於1日更新2025年度財務報表，正式納入「持續經營假設存在重大疑慮」相關揭露，並同步反映在截至2026年3月底的最新季度財報中。GoPro獨立會計師事務所也在最新查核報告中加入強調事項段落，提醒外界公司未來持續營運能力存在不確定性。

根據財報資料，GoPro去年營收約6.5億美元，年減近兩成，全年淨損超過8300萬美元。更受關注的是，公司現金部位在一年內由逾1億美元降至約4970萬美元，幾乎腰斬，顯示營運壓力持續升高。GoPro表示，目前正與相關金融機構及合作夥伴積極協商，希望妥善處理相關問題。

記憶體飆價缺貨 MAX 2延後再受挫



除了自身長期財務壓力外埋下伏筆，GoPro近年也面臨市場競爭與供應鏈挑戰，天價記憶體成為壓垮他們的關鍵一擊。公司坦言，記憶體價格大幅上漲，加上供應商減少供貨，對產品成本與銷售表現造成衝擊。另一方面，原本被視為重要成長動能的MAX 2全景相機多次延後上市，也拖累整體營運表現。