今年新創展有9個國家館　卓榮泰：編列千億助中小微及新創業轉型升級

▲行政院長卓榮泰在新創展開幕典禮致詞。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

與台北國際電腦展同期展出的新創展(InnoVEX)，今(2)日下午舉辦開幕典禮，行政院長卓榮泰在典禮上指出，台灣創業環境名列全球第二，總統賴清德提出的千億計畫，行政院已研擬「中小微及新創產業轉型升級條例」草案，預計在9月送立法院新會期審查，未來8年要為相關業者創造更好的發展條件。

InnoVEX作為亞洲重要新創展示平台之一，今年吸引來自23國、約500家新創企業參展，規模較去年成長11%。展區匯聚捷克、法國、韓國、泰國、澳洲、日本、加拿大、以色列及義大利等9國國家館，呈現跨國創新能量。

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▲左貿協董事長黃志芳、行政院長卓榮泰、捷克參議院議長韋德齊、台北市電腦公會理事長陳俊聖為新創展揭幕。（圖／記者張佩芬攝）

今年進入第11屆的InnoVEX，聚焦AI創新、醫療科技、半導體應用、機器人、智慧移動、次世代娛樂及先進通訊等熱門科技領域。卓榮泰引用愛因斯坦名言：「想像力比知識更重要，知識是有限的，想像力卻可以囊括整個世界。」新創是金頭腦，透過實際應用，成為改變未來人類生活的重要契機。

卓榮泰表示，台灣不僅有台積電、聯發科等製造優勢，政府將進一步以量子科技、矽光子、AI機器人為關鍵技術支柱，建構台灣的主權AI與算力中心。政府AI新十大建設，推動產業轉型與培育50萬名AI人才計畫，終極目標要讓台灣各地均衡發展，要確保台灣在世界高科技領域中的領先地位，與全球產業鏈深度對接，提升整體產業韌性。