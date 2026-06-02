BBC「魔王級提問」黃仁勳愣：糟糕…要來了嗎？　超神反應網狂讚

記者許力方／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳來台演講，1日在GTCTaipei2026媒體問答環節中，面對英國廣播公司（BBC）記者針對美中台局勢及台灣安全問題的「魔王級提問」，黃仁勳一度愣住，最後不僅展現了高度的幽默感，更明確表達了對台灣供應鏈與人才的高度信心。這段問答引起網友關注，紛紛直呼「我喜歡老黃偷酸BBC的方法。」

面對地緣政治敏感提問 黃仁勳幽默化解

媒體提問環節中，BBC記者提問指出，輝達近期宣布的許多計畫都仰賴在台運作，「所以你是在投資台灣的未來嗎？」記者更直言追問，對於台灣是否能持續「足夠安全」以支持輝達加碼投資有多少信心。

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▲黃仁勳幽默應答BBC記者提問。（圖／記者湯興漢攝，下同）

面對「魔王級」政治敏感問題，黃仁勳先是逗趣地回應「糟糕...終於要來了嗎」，引發全場笑聲，隨後黃仁勳回應，全球所有供應鏈都應具備多元化（Diversity）與備援能力（Redundancy）以確保韌性。他認為台灣是美國非常重要的戰略夥伴，因為包括台積電、鴻海、緯創、矽品與廣達等台灣企業，也同時在美國投入驚人的投資規模，協助全球供應鏈達成韌性。

黃仁勳指出，雖然追求多元化是企業必經之路，但這並不改變一個事實：「台灣非常擅長製造，尤其是科技製造。這裡是整個生態系的核心，也是它的起點」。他呼籲應持續與世界上最優秀的夥伴合作，而台灣企業在該領域的專業能力無可取代。

實質投資：大規模採購與擴招數千名員工

對於如何定義「投資」，黃仁勳有獨到的見解，投資一個人或一家公司最好的方式就是「花錢購買他們的產出」。他透露，輝達目前是台灣生態系中所有公司最大的買家，這就是最直接的投資方式。

輝達也正積極投資台灣在地人才，黃仁勳透露，目前在台灣約有1000名員工，且正在興建一座可容納4000人的設施，預計在未來幾年內將再招募數千名員工，使輝達成為台灣最大的雇主之一。

回應「矽盾」與中國市場挑戰

針對外界關注的「矽盾」（SiliconShield）保護作用，黃仁勳並未給出絕對的答案，但他強調輝達正在做的就是「同時進行」，既投資台灣的專業能力，也同時讓供應鏈變得更具韌性。至於中國市場，美國政府已核准部分晶片可銷售至中國，輝達會在符合規範的前提下，盡力服務這個龐大且重要的市場。

現場互動花絮：與BBC記者的機智對答

當黃仁勳以「訂閱BBC」為例說明投資時，記者尷尬回應BBC是公共媒體，黃仁勳隨即機敏地笑稱：「喔好吧，那你們最好的投資方式就是留在英國」。最後在面對重複的提問時，他也幽默地表示要幫記者「想個新問題」。

影片引起台灣網友熱烈討論，紛紛留言直呼：「我喜歡老黃偷酸BBC的方法」、「智商高、情商更高」、「可能有些人會覺得這位記者想問的都是很尖銳的議題，但是先弄清楚…今天是電腦展，不要全都問一堆有假設前提又帶挑撥的發問，黃仁勳這種EQ處理已經很高情商了。」也有網友笑稱，BBC記者「真的留在英國就好」、「黃仁勳在不想講政治的情形下，已經展現最大的誠意幫助台灣，並展現高EQ與IQ回答問題。英國記者活該被洗臉」。