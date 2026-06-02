快訊／黃仁勳又衝饒河街夜市！輝達官方宣傳片成「神預言」

記者閔文昱／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台再掀「仁來瘋」！就在輝達官方社群平台今（2日）上午才發布一支大力推薦台灣夜市美食的影片後，黃仁勳晚間就被民眾目擊現身台北饒河街夜市，消息曝光後立刻引發熱議，不少網友笑稱，「原來早上就在預告了！」

▲輝達執行長黃仁勳現身台北饒河街夜市，與官方上午發布的台灣美食影片巧妙呼應。（圖／網友feifei_cl、t8506091授權提供）

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有網友晚間在Threads分享影片，只見黃仁勳現身饒河街夜市，沿途吸引大批民眾圍觀拍照。他面對熱情粉絲來者不拒，不時停下腳步合照、聊天，展現一貫親民作風。期間他還走進饒河街知名老字號糕餅店「御華興」，成為不少民眾搶拍焦點。

▼黃仁勳逛饒河街的知名餅店「御華興」。（圖／網友ccccc_y.l授權提供）



▼黃仁勳逛饒河街的知名餅店「御華興」，大方留下小費及在牆上簽名。（圖／網友e.0618.n授權提供）



黃仁勳此行也品嚐多樣台灣小吃，包括綿綿冰、炸物及芭樂等美食，一邊逛夜市、一邊與民眾互動，讓現場宛如大型粉絲見面會。由於人氣實在太旺，所到之處幾乎被人潮擠得水洩不通。

▲黃仁勳又逛饒河街夜市，開心吃芭樂。（圖／網友lulu19841229授權提供）



值得一提的是，輝達官方X帳號及Instagram當天上午才發布一支33秒台灣美食宣傳影片，開頭畫面正是饒河街夜市地標，並介紹花生捲冰淇淋、小籠包、燒賣、剉冰及糖葫蘆等台灣特色小吃。貼文更寫下「台北的活力源自於創新精神與絕頂美食」，推薦來台參加Computex及GTC Taipei的訪客一定要逛夜市。

▲輝達官方帳號大讚台灣夜市小吃。（圖／翻攝自X／NVIDIA）

如今黃仁勳晚間真的現身饒河街夜市，讓不少網友直呼「根本是官方預告」、「早上的影片原來不是巧合」，也讓這位被封為「最強觀光大使」的科技巨頭，再度成功替台灣夜市和在地美食創造話題。