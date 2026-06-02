ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

廣運在手訂單65億元創高　半導體接單占比衝33%、全年營收看翻倍

▲▼廣運總經理柯智鈞。（圖／記者高兆麟攝）

▲廣運總經理柯智鈞。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

廣運（6125）集團今年以智慧製造、智慧物流、半導體設備及AI資料中心為主要發展方向，廣運目前集團在手訂單已達65億元，對未來3至5年營運維持審慎樂觀看法；其中半導體相關業務快速成長，已成為帶動接單的重要動能。

廣運總經理柯智鈞指出，目前65億元在手訂單涵蓋智慧製造與物流、半導體物流及公共工程等領域，預計將於2027年至2028年間陸續認列。受惠先進製程與先進封裝需求持續擴大，今年半導體相關接單明顯升溫，半導體專案占新接單比重已達33%，較過往大幅提升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯智鈞表示，廣運自切入半導體設備市場以來成效逐步顯現，去年相關接單較前一年翻倍成長，今年可望再較去年倍增。目前半導體業務約占整體營收10%，預期下半年占比將持續提升，全年半導體營收有望翻倍成長。

公共工程方面，廣運目前持續推動桃園國際機場第三航廈行李處理系統、機捷A14站行李處理設備、桃機第二航廈行李輸送系統及國家圖書館物流中心等專案。其中桃園機場第三航廈行李處理系統預計今年完工並開始認列營收，成為今年重要成長動能之一。此外，公司也取得台鐵5.89億元軌道運輸國產化專案，持續擴大公共工程布局。

在AI與自動化領域，廣運持續深化智慧物流與智慧製造應用，導入機械手臂與AGV、AMR無人搬運系統，同時代理德系及日系AI機器人產品，預計於8月自動化展展示物流揀選、廠區巡檢等實際應用方案。

集團旗下金運科技則瞄準AI Factory與高密度資料中心市場，正式發表新一代遠端協作系統，整合NVIDIA Omniverse DSX生態系、OpenUSD數位孿生架構、液冷系統設計資料與AI工程協作流程，協助客戶在建置初期完成機櫃配置、電力、冷卻與空間規畫等驗證作業。

金運科技副總經理黃飛榮表示，隨著GB200、GB300等新世代AI伺服器平台陸續導入市場，資料中心建置已從傳統機電工程轉向高度整合的系統工程。透過數位孿生平台，可在專案初期完成液冷容量、配電架構、消防與維運條件驗證，降低後續工程變更風險。

黃飛榮指出，該系統目前已與多家AI伺服器業者合作導入，未來結合金運的CDU、PDU、液冷管路及高密度機櫃方案，可望將模組化資料中心從設計、驗證、製造到交付的時程縮短至6個月，加速AI算力基礎設施建置，並支援5MW、10MW以上大型AI Factory快速部署需求。
 

關鍵字： 廣運

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李多慧看他腹肌：不喜歡！　想練屁股累喊「我沒了」

推薦閱讀

00878規模突破6千億！換股開獎增5刪4　砍仁寶納傳產金融

00878規模突破6千億！換股開獎增5刪4　砍仁寶納傳產金融

台股成功挑戰4萬5千點，帶動基金規模成長，國泰永續高股息（00878）規模突破6千億元大關，穩居台最大ESG基金地位，今日收盤價為32.49元，創下新高。

2026-06-02 15:52
黃仁勳報明牌「下一家兆美元公司」　Marvell美股盤前飆漲27%

黃仁勳報明牌「下一家兆美元公司」　Marvell美股盤前飆漲27%

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳喊Marvell（邁威爾 ）是「下一家兆美元公司」，激勵Marvell在美股2日盤前飆漲至279美元，大漲27%。

2026-06-02 16:53
快訊／加油69元拿到千萬發票　獎落苗栗縣

快訊／加油69元拿到千萬發票　獎落苗栗縣

財政部今（2）日公告3-4月統一發票千萬特別獎清單，20名幸運兒中有人在苗栗縣加油，只花69元就拿到編號「19531471」的千萬大獎發票，財政部提醒，中獎人從6月6日起至9月7日間要在指定地點完成兌領，呼籲把握時間領錢。

2026-06-02 16:44
記憶體股5檔收漲停　廣穎提前開獎「單月獲利年增13200 %」

記憶體股5檔收漲停　廣穎提前開獎「單月獲利年增13200 %」

記憶體股今（2日）匯集市場買氣，5檔收漲停，不過股價波動大，繼昨日有華邦電（2344）、旺宏（2377）提前公布獲利後，今日有廣穎電通（4973）公布4月自結數字，單月每股賺2.66元，與去年同期相較大增13200%。

2026-06-02 16:14
被問台積電！英特爾陳立武喊「和輝達一樣」　不是對手而是夥伴

被問台積電！英特爾陳立武喊「和輝達一樣」　不是對手而是夥伴

英特爾執行長陳立武今日在結束主題演講後，和全球媒體進行問答，針對和台積電的競合關係，陳立武先是強調和台積電創辦人張忠謀以及董事長魏哲家的多年友誼，更表示他不會把對方視為競爭對手，而是當作合作夥伴，就如同和NVIDIA的關係一樣，未來也會繼續合作。

2026-06-02 15:10
被動元件遭倒貨！9檔摜跌停　龍頭廠國巨*跌逾4%

被動元件遭倒貨！9檔摜跌停　龍頭廠國巨*跌逾4%

受惠於人工智慧（ AI）需求，美系外資看好被動元件中多層陶瓷電容器（MLCC）持續時間最長的一次多頭行情，被動元件此前天天多檔漲停，遭列處置股也逼近快15檔，今（2日）台股震盪，開高走低， 被動元件遭倒貨，9檔觸跌停或鎖住跌停，龍頭廠國巨*（2327）最多跌逾4%。　

2026-06-02 12:21
台股大怒神！盤中震盪千點　8檔黃仁勳背板股亮燈漲停

台股大怒神！盤中震盪千點　8檔黃仁勳背板股亮燈漲停

台股攻高後甩轎行情湧現，市場換手操作至午盤已有逾1.2兆元成交量，指數高低震盪逾1046點，大怒神行情下仍有8檔輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳背板股亮燈漲停，成為指數迅速收斂、拉攏多頭士氣的關鍵。

2026-06-02 12:16
面板股風向變了！群創攻高翻黑　彩晶撿到槍鎖漲停

面板股風向變了！群創攻高翻黑　彩晶撿到槍鎖漲停

面板族群轉型題材發酵，今（2）日群創（3481）早盤上攻58.8元，創下2008年7月以來新高價位，短多獲利了結賣壓出籠，震盪翻黑，湧近90萬大量，資金轉進彩晶（6116）股價一度鎖住20.65元漲停價位，突破20元整數關卡，友達震盪走低。

2026-06-02 11:57
黃仁勳背板明牌！瑤池金母45％持股全押中　00981A今年績效狂飆9成

黃仁勳背板明牌！瑤池金母45％持股全押中　00981A今年績效狂飆9成

輝達執行長黃仁勳昨（1）日GTC演講，背後的背板共有51檔台灣AI供應鏈個股，成為外界關注焦點，截至昨日最新申購買回清單，主動統一台股增長（00981A）持股黃仁勳供應鏈名單的重疊部位達45.22%，共命中15檔，締造含息報酬率超過9成，主動國泰動能高息（00400A）有超過4成的成分股與黃仁勳背板重疊。

2026-06-02 11:13
美光破千美元！華邦電漲停領軍台廠記憶體股　5檔同刷天價

美光破千美元！華邦電漲停領軍台廠記憶體股　5檔同刷天價

記憶體股今（2日）持續多頭走勢，華邦電（2344）、威剛（3260）早盤漲停鎖死，南亞科（2408）首站上400元，除華邦電、南亞科外，還包括創見（2451）、晶豪科（3006）、旺宏（2337）合計5檔同刷天價。

2026-06-02 10:45

讀者迴響

熱門新聞

繳水電費雲端發票中百萬　獎落3縣市

即／輝達早上才推饒河夜市！黃仁勳晚上又現身

GoPro爆破產快倒了　股價慘剩1元

黃仁勳背板「台股名單」一次看　52家上榜

黃仁勳開金口加持　Marvell早盤股價暴漲逾25%

BBC魔王提問　黃仁勳愣住超神反應

台股3檔「抓去關」　記憶體旺宏明起處置到6／16

身價2697億！「台灣第8富人」生日現場照曝光

記憶體股5檔收漲停　廣穎提前開獎「單月獲利年增13200 %」

規模逾5000億00919資金大挪移！　增刪18檔成份股一表看

快訊／加油69元拿到千萬發票　獎落苗栗縣

黃仁勳報明牌「下一家兆美元公司」　Marvell美股盤前飆漲27%

黃仁勳看三星罷工　霸氣喊「員工要盡可能多拿、看我公司就知道」

廣運在手訂單65億元創高　半導體接單占比衝33%、全年營收看翻倍

國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇7/1登場開放報名

海昌生技搶攻高階醫材市場　預計6月下旬上櫃

SpaceX將上市！群創漲停續創16年新高　面板雙虎同列熱門股

00878規模突破6千億！換股開獎增5刪4　砍仁寶納傳產金融

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
外媒美中台「魔王級提問」黃仁勳愣住：糟糕...終於要來了嗎

外媒美中台「魔王級提問」黃仁勳愣住：糟糕...終於要來了嗎
獨／女優下海被抓畫面曝！穿短裙坐床上...淚眼汪汪神情超委屈

獨／女優下海被抓畫面曝！穿短裙坐床上...淚眼汪汪神情超委屈

F級AV女優來台賣淫被逮淚汪汪　「國寶級原石天然美少女」身分曝　一劍浣春秋曝薪情

F級AV女優來台賣淫被逮淚汪汪　「國寶級原石天然美少女」身分曝　一劍浣春秋曝薪情

黃仁勳媒體問答「蔡力行驚喜現身」！　雙方親揭RTX Spark開發秘辛

黃仁勳媒體問答「蔡力行驚喜現身」！　雙方親揭RTX Spark開發秘辛

現場畫面曝光！岡山空軍官校教練機墜毀　2飛行員殉職

現場畫面曝光！岡山空軍官校教練機墜毀　2飛行員殉職

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366