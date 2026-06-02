海昌生技搶攻高階醫材市場　預計6月下旬上櫃

▲海昌生技總經理何信裕。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

在全球再生醫療需求快速升溫的產業趨勢下，膠原蛋白醫療器材廠海昌生技（7814）正加速邁向資本市場，並預定於6月3日舉辦上櫃前業績發表會，並預計 6 月下旬上櫃。海昌此次將完整揭示公司穩健成長的營運基礎，以及高階醫材產品的研發進度與國際市場布局藍圖，市場高度關注其成長潛力與未來競爭定位。

海昌生技深耕膠原蛋白醫療器材領域多年，核心產品涵蓋牙創保護材、膠原蛋白基質、膠原再生膜與骨填料等，應用領域橫跨牙科與外科市場。公司目前已成功導入長庚醫療體系與三軍總醫院等大型醫療機構，建立穩定臨床使用基礎與高度信賴度，使營運具備良好現金流支撐與持續擴展空間。

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在技術發展方面，海昌生技以「多態形膠原蛋白製程技術」及「脫細胞技術」建立研發優勢，能夠依不同臨床需求精準調整材料特性，兼顧結構強度、操作便利性與生物相容性，同時保留促進組織修復的關鍵因子。此技術平台不僅形成明確競爭門檻，更有助公司持續往高價值醫材市場升級，提升整體產品組合的毛利結構，並強化與同業之差異化競爭優勢。

除既有產品穩健成長之外，海昌生技積極布局高階醫療器材開發，鎖定具規模化潛力的全球市場。其中，「可降解輸尿管支架」已取得台灣發明專利，並同步推進國際專利布局，後續若順利取得各國許可證，將具備切入全球泌尿醫材市場的機會。該產品具備技術突破性與臨床需求雙重支撐，市場普遍視為海昌生技未來重要的成長引擎，有望帶動公司進入新一輪高速成長軌道。

在供應鏈策略上，海昌生技掌握台灣成為「豬病非疫國」的關鍵契機，透過子公司生立生技攜手台糖與台畜，積極建構醫療等級動物來源原料供應鏈。此布局不僅有助於確保關鍵原料的穩定供應與品質控管，更具備發展為國際醫療級原料供應商的潛力。未來若順利取得國際認證，將有機會向全球醫療器材大廠供應標準化原料，進一步強化產業鏈地位並開拓新的營收來源。

展望未來，海昌生技將以「既有產品深化滲透」與「高階醫材創新開發」雙引擎並行發展，一方面持續擴展東南亞與全球市場布局，另一方面積極切入動物醫療領域並提升高毛利產品占比。隨著再生醫療應用持續擴大，以及多項新產品逐步推進，市場普遍看好海昌生技營運規模與獲利能力可望同步提升，成為具備長期成長潛力之醫療科技公司。

