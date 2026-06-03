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歐洲貨櫃三雄達飛首季表現最佳　碼頭、物流與空運發揮功能

▲被稱為LNG冠軍的法國達飛航運，上個月開始下單訂造甲醇燃料船。（圖／達飛通運提供）

▲法國達飛航運今年首季業績在歐洲貨櫃三雄當中表現最佳。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／台北報導

歐洲三大貨櫃船公司相繼公布的今年首季財報，法國達飛航運遲至5月下旬才公布業績，表現卻最佳，海運部門息稅折舊攤銷前(EBITDA)獲利為14.9億美元，年減41.3%，優於多數同業，而丹麥馬士基航運與德國赫伯羅德航運海運部門都是虧損的。業界分析，該公司海運貨運量維持成長，碼頭，物流與空運都貢獻獲利，有利整體表現。

達飛今年首季營收132.3億美元，年減率僅0.2%; EBITDA為21.1億美元，年減31.6%; EBITDA獲利率約16.0%，較去年同期下降7.3個百分點，集團凈利潤為2.5億美元，較去年同期11.2億美元下降77.7%。

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達飛集團董事長兼執行長Rodolphe Saade表示，在地緣政治不確定性顯著的背景下，集團一季度表現具有韌性，主要得益於海運業務實力和多元化業務模式。 面對中東緊張局勢和全球供應鏈擾動，達飛調整了航線網路，啟用替代物流走廊，並維持了對客戶的可靠服務。

從核心海運業務看，達飛首季貨運量593萬箱(20呎櫃)，年增1.5%，在市場運力持續增長，運價承壓，紅海及荷莫茲海峽等關鍵航道不確定性上升的環境下，算是不錯的成績。

海運營收則因運價下跌為80.2億美元，年減8.5%，單箱平均收入為1351美元，年減9.8%，EBITDA為14.9億美元，年減41.3%，EBITDA獲利率降至18.6%。

物流業務方面，CEVA Logistics首季營收45.6億美元，年增6.6%，EBITDA為3.30億美元，減17.2%; EBITDA獲利率為7.2%。 雖然貨運代理(攬貨業)和汽車物流相關業務受到市場環境影響，但物流收入仍保持增長

碼頭、空運和媒體等，首季收入達到12.8億美元，年增59.1%，EBITDA為2.94億美元，年增90.0%，EBITDA獲利率達到22.9%，表現良好，達飛的多元化結構在波動市場中體現價值。

在海運方面，達飛宣佈在OCEAN Alliance框架下推出「DAY 10」產品，覆蓋東西幹線41條服務，總運力約530萬箱，並推出連接日本、華南和北歐的Ocean Rise Express，加強日本至美國西海岸的Eagle Express 1，以及北歐至法屬西印度群島和中美洲的PCRF XL服務。

在船隊方面，CMA CGM MONTE CRISTO投入運營，這是達飛第400艘自有船，也是新一代甲醇動力系列的首艘貨櫃船。達飛還在印度Cochin Shipyard訂造6艘LNG動力貨櫃船，並與Capgemini在印度設立研發中心，推進數位化和AI運營解決方案。

在港口方面，達飛與Stonepeak簽署戰略合作，設立全球港口合資平台United Ports LLC，整合北美、歐洲、拉美和亞洲10個戰略碼頭，Stonepeak將投資24億美元取得25%股權。另一方面，達飛還完成了對英國鐵路貨運運營商Freightliner UK的收購，並由CEVA Logistics收購義大利重件和專案物流企業Fagioli，進一步補強內陸、鐵路和複雜專案物流能力。

這些動作顯示，達飛並未因短期利潤下降而縮減投資收縮，持續做船隊升級、港口控制、鐵路貨運、專案物流、空運和數位化能力繼續加碼。

集團營收132.3億美元，略高於馬士基的約130億美元。馬士基首季EBITDA為18億美元、息稅前獲利(EBIT)為3.40億美元、凈利潤為1億美元; 達飛EBITDA為21.1億美元，EBITDA獲利率約16.0%，高於馬士基約13.5%的集團EBITDA獲利率。馬士基海運部門首季EBIT為-1.92億美元，集團盈利主要依靠物流與服務、碼頭業務支撐。

赫伯羅德首季集團營收49億美元，EBITDA為4.94億美元，EBIT為-1.57億美元，集團凈虧損2.56億美元。其貨櫃運輸量為320萬箱，年減0.7%，EBIT虧損1.74億美元。

同為歐洲公司，業界龍頭地中海航運因股票未上市，無法獲知該公司業績。

關鍵字： 歐洲貨櫃三雄達飛首季表現最佳

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