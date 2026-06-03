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SpaceX傳IPO估值定1.75兆美元　含綠鞋期權

▲▼SpaceX創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk），將IPO估值定在1.75兆美元。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

▲SpaceX創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk），SpaceX已遞件申請IPO，市場估值1.75兆美元。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

記者葉國吏／綜合報導

外媒揭露太空巨頭「SpaceX」近期首度向銀行說明首次公開募股具體規模，內部正密謀開出高達1.75兆美元的目標估值，並包含超額配售權，預估至少要募集750億美元。

知情人士向《路透社》透露，這家由全球首富馬斯克（Elon Musk）所執掌的火箭與衛星公司，在與潛在投資人完成初步的試水溫程序後，正式對外釋出了明確的集資與估值方向。本次極具指標性的募資計畫中，還特別包含了又稱為綠鞋期權的超額配售權，提供承銷商靈活應對市場。

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綠鞋期權助攻史上最大IPO
當市場上的投資人認購需求超出預期之時，綠鞋期權能夠賦予承銷商額外出售股份的權利，通常最高的比例可達到15%。消息來源表示，為了這場預計會成為史上最大規模的公開發行案，內部高層正積極進行著各項審慎的準備工作。

▲▼太空探索技術公司（SpaceX）全新升級的第三代星艦（Starship V3）首航測試成功。（圖／翻攝自X／SpaceX）

▲太空探索技術公司（SpaceX）全新升級的第三代星艦（Starship V3）首航測試成功。（圖／翻攝自X／SpaceX）

這次募資與過往常見的股東套現手法不同，知情人士指出，整個首次公開募股預計會採取全數發行新股的結構。這意味著未來在市場上募集到的所有資金，將會全額歸屬於公司所有，並非由現有的股東提款瓜分。

全數發行新股迎戰太空AI市場
外界預期相關的路演活動最快會在4日展開，不過由於目前投資人會議仍在持續推進當中，相關的確切計畫以及最終的募資總金額，未來都還是有可能隨著與市場協商的結果而出現變動。

這起備受全球矚目的上市案，將會提供大眾投資人一個極為難得的管道，可以直接參與馬斯克對於未來太空探索、衛星通訊以及人工智慧技術的宏大願景。目前「SpaceX」仍拒絕回應相關置評請求，但各界早已引頸期盼這塊商業帝國中最高價值的版圖正式登場。

關鍵字： SpaceX

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