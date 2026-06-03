AI狂潮害新台幣飆！央行「老大」穩匯　彭博爆2角色入局

▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

AI熱潮席捲全球，也讓台灣匯市壓力急速升高。外媒報導，隨著台灣科技業受惠人工智慧需求大爆發，新台幣匯率波動加劇，央行為維持市場穩定，正以前所未有的力道深入外匯市場。被外匯交易員稱為「老大」的中華民國中央銀行，如今不只緊盯匯價，連壽險業、出口商這2大關鍵角色都被捲入穩匯行列。

《彭博社》報導指出，自去年新台幣幾乎毫無預警急升，並引發1980年代以來最劇烈匯率波動後，央行便展開壓抑匯市震盪的行動。根據十多名交易員、監管人士與經濟學家說法，央行在新台幣偏弱時，會指示出口商賣出美元；而當新台幣走強時，則會引導壽險公司買進美元，藉此降低匯率單邊波動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

知情人士透露，央行也透過專線密切掌握市場交易狀況，有時甚至會試圖影響交易時段與相關媒體報導。這些動作凸顯，在新台幣劇烈波動之際，央行已不只是傳統貨幣政策主管機關，更成為外匯市場中最關鍵的穩定力量。

報導指出，央行之所以必須親自出手，關鍵在於台灣經濟正面臨明顯分化。一方面，AI需求帶動半導體與科技業出口火熱，推升台灣經濟與資金流入；另一方面，傳統工業製造商卻面臨強勢新台幣壓力，需要較弱匯率來維持與亞洲競爭對手的價格優勢。

不過，央行也不能任由新台幣過度走弱。報導提到，台灣長期因匯率問題受到外界關注，甚至偶爾引來美國財政部批評新台幣被低估。隨著台灣經濟受AI帶動、貿易順差持續擴大，央行在穩定匯率的同時，也必須避免引發華府更多不必要的審視。

對台灣來說，這場匯率攻防戰牽動的不只是出口商獲利。大量國際資金投入台股，台灣壽險業與本土資金也有龐大海外金融資產配置，一旦新台幣大幅震盪，可能同步衝擊股市、保險業、出口競爭力與整體金融穩定。

彭博形容，央行如今面對的挑戰比以往更複雜。AI讓台灣科技業站上全球風口，卻也讓新台幣升值壓力升高；同時，台灣特殊的地緣政治位置，也使匯率政策更受美國與中國關注。央行這位匯市「老大」，正被迫在AI榮景、出口壓力、國際資金與華府目光之間，小心拿捏每一步。