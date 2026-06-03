台股46K達陣！大漲841點至46398　台積電飆2440元天價

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（3日）以45660.46點開出，指數大漲103.15點，漲幅0.23％。隨後大漲841.17點至46398.48點，直接攻破4萬6千點大關。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲45元來到2425元，漲幅1.89％，隨後漲60元至2440元天價；鴻海（2317）上漲4.5元至306元；聯發科（2454）上漲15元至4540元；廣達（2382）上漲8元來到408.5元；長榮（2603）上漲2元至233元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲228.91點或0.45％，收在51307.79點；標準普爾500指數上漲9.82點或0.13％，收7609.78點；那斯達克指數上漲7.09點或0.03％，收在27093.9點；費城半導體指數上漲760.62點或5.87％，收13726.27點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 51307.79 ▲228.91 ▲0.45% S&P500 7609.78 ▲9.82 ▲0.13% NASDAQ 27093.9 ▲7.09 ▲0.03% 費城半導體指數 13726.27 ▲760.62 ▲5.87%

資料來源：證交所