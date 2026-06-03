勞動部徵司機　起薪竟「少於最低工資」！勞動部認疏失：已撤下

▲勞勞動徵才違反《最低工資法》規定。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台灣今年最低工資月薪為2萬9500元，不過勞動部近期刊出一名駕駛職缺，薪資標示為2萬9220元至3萬9270元，薪資下限低於最低工資，也未符合行政院人事總處先前所稱，中央政府基層員工月薪應高於最低工資1.1倍的標準。對此，勞動部坦承資訊有疏失，已將職缺撤下。

薪資下限2萬9220元 低於規定



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勞動部預計6月29日會有一名駕駛名額出缺，已展開甄選作業，應徵者須身體健康、品行端正，且沒有不良紀錄，並具備小型車以上職業駕駛執照，以及中央機關或學校現職工友相關經驗。工作內容包括公務車駕駛勤務、車輛清潔與保養維護，另需配合其他臨時交辦事項。

不過，公告中列出的月薪為2萬9220元至3萬9270元，薪資下限低於今年最低工資，也與中央政府基層員工薪資應高於最低工資1.1倍的說法有落差。此外，該職缺薪資上下限相差1萬50元，也超過勞動部《雇主招募員工公開揭示或告知職缺薪資範圍指導原則》中，建議薪資區間以不超過5000元為宜的標準。

根據《中國時報》報導，勞動部祕書處副處長呂美伶表示，薪資部分則屬官方制式文字，並非勞動部自行訂定，因駕駛員額管制已久，目前月薪幾乎都會核給最高級距。不過，後續經查證後，呂美伶改口，公告內容是同仁誤引舊資料，確實屬於疏忽，將更正為最新數額表，駕駛薪資最低為2萬9550元。