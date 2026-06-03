台股大漲一票人卻不快樂？他一句話點破真相：紙上富貴怕賣飛

▲台股今（3）日開盤大漲數百點，一口氣飆至46,424.89點再創盤中新高點。（本鏡週資料照）

圖文／鏡週刊

今年台股在AI浪潮推動下不斷改寫歷史新高，市場瀰漫著濃厚的樂觀氣氛。從社群媒體到投資論壇，處處可見「少年股神」的致富故事，這也讓不少投資人開始焦慮，自己是不是錯過了這波財富重分配的列車。價值投資達人謝富旭指出，台灣家庭淨資產近2,000萬，但多數人卻感到「貧窮」，他認為，只有穩定現金流才會對「財富」有感。

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▲投資達人謝富旭說明，想擺脫貧窮感，要靠穩定現金流。

台股飆漲不回頭，價值投資達人謝富旭表示，這對40歲到50歲的中年族群來說，「沒賺到」這種焦慮感特別強烈，「明明工作了大半輩子，擁有房子、存款與保單，資產累積已達一定規模，但看著AI概念股天天上漲，心中難免浮現疑問：『現在才進場，會不會太晚？如果不買，會不會又錯過機會？』」

面對這股追逐熱潮，謝富旭反而提醒投資人，市場越狂熱，越要保持冷靜，「如果在高檔盲目跟風，一旦碰上黑天鵝事件，後果往往不容易承受。」

謝富旭指出，根據主計總處國富統計資料，台灣約有800多萬戶家庭，平均每戶淨資產接近2,000萬元。乍看之下，這個數字並不低，但許多人卻始終感受不到自己是個有錢人，「很多人其實是『體感貧窮』。」他觀察，不少家庭的財富鎖在自住房地產裡，其餘則放在黃金、儲蓄險等流動性較低的資產，「帳面資產雖然可觀，真正能持續創造收入的資產卻相對有限。」

以平均家庭資產結構推估，能投入股票、ETF等孳息性資產的金額可能不到300萬元。即使以6％的殖利率計算，一年股息收入約18萬元，平均每月增加的被動收入只有1萬多元，對於背負房貸、子女教育與家庭支出的家庭來說，幫助有限。

「真正讓人感受到財富的，從來不是帳面數字，而是穩定的現金流。」他舉例，很多人手上的股票可能已經從100元漲到300元，但只要沒有賣出，就不算實質獲利；又害怕一旦賣掉可能「賣飛」，「結果帳面財富不斷增加，生活卻沒有太大改變。」

謝富旭認為，不同年齡層要有不同的投資思維，40歲以下的年輕人或許可以透過市值型ETF或成長股追求資產快速增值，但對中年族群來說，更重要的是建立穩定的現金流與抗風險能力。

謝富旭以開船作比喻，船在大海航行需要壓艙水維持穩定，投資組合同樣需要穩健部位，才能在市場起伏中站穩腳步，「與其把全部資金押注在熱門題材，不如思考如何提升家庭資產運用效率，將部分低效率資產逐步轉換成能持續創造收益的工具。」

謝富旭存股14年，直到去年，每年股息現金流突破百萬元，心底更踏實。他也分享，自己的前十大持股為群益證、新產、長榮、帝寶、捷敏KY、櫻花、冠德、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息（00918）、元大高股息（0056）。



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