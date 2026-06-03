凱基金法說會告捷+00919納成分股　亮燈漲停逾5萬張排隊搶不到

▲ 凱基金外觀照。（圖／凱基金提供）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

資金回流金融股，凱基金（2883）在法說會釋放利多，以及規模高達5000億的群益台灣精選高息ETF（00919）宣布新納成分股雙重利多加持，今（3）日開盤25分鐘亮燈漲停，逾5.5萬張委買單在線排搶，成為盤中飆最兇的一檔金控股。

凱基金今日以每股24.45元開出，隨後一路向上飆升衝至25.7元漲停價，寫下2002年4月以來、逾24年新高。

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與凱基金一樣列入00919的金融股還包括統一證（2855），統一證盤中也上漲3.35元或6.77%，股價來到52.8元，也同步上演慶祝行情。

擁有市場上第2大券商的凱基金2日法說會釋出多項利多，除揭露今年首季稅後淨利為116.9億元、每股稅後純益（EPS） 0.69元，台股行情熱，加計FVOCI股票已實現的資本利得後，調整後獲利為262.1億元、EPS則為1.55元，調整後普通股每股淨值為23元。

另外，子公司凱基人壽表示，第一季稅後淨利48億元，加計FVOCI股票處分利益後，調整後稅後淨利已達190.3億元，第一季保險合約之合約服務邊際(CSM)釋出37億元到損益，單季新契約CSM增加82億元，截至3月底，CSM餘額為2409億元。公司亦強調AI不是短暫風潮，持續看好台股。

而據公告，00919此次新增成分股：大成(1210)、東陽(1319)、遠東新(1402)、正新(2105)、聯強(2347)、瑞昱(2379)、廣達(2382)、興富發(2542)、潤弘(2597)、統一證(2855)、凱基金(2883)、鈊象(3293)、和碩(4938)、中租-KY(5871)、來億-KY(6890)、富邦媒(8454)、豐泰(9910)、裕融(9941)。

刪除成分股：卜蜂(1215)、大成鋼(2027)、聯電(2303)、漢唐(2404)、創見(2451)、陽明(2609)、文曄(3036)、順達(3211)、大聯大(3702)、世界(5347)、群益證(6005)、瑞儀(6176)、力成(6239)、台表科(6278)、群電(6412)、台灣虎航(6757)、長華(8070)、可寧衛(8422)。