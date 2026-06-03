0050、0056不怕套牢？財經作家曝「不會下市」：每年都有配息

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

台股今年漲勢凌厲，理財作家施昇輝表示，自己曾說過「買0050、0056大不了套牢」，但這並不代表股價會一路上漲，而是即使被套牢很多年，也不必過度擔心。因為0050、0056不僅不容易面臨下市問題，還能持續配息，如果連這兩檔ETF都無法配息，代表整體台股恐怕已經出現更嚴重的問題。

施昇輝在粉專「樂活分享人生」表示，有人詢問他過去曾說過的「買0050、0056大不了套牢」，是否代表看好這兩檔ETF股價長期只漲不跌。他解釋，自己的意思並非如此，「我是說買了0050、0056就算套牢很多很多年，都不必擔心，因為它們不會下市，每年都有配息。」

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施昇輝進一步指出，如果0050、0056真的讓投資人長期套牢，代表台股可能已經陷入持續下跌的局面。他認為，在這種情況下，很難找到比0050、0056更安全的投資標的，「萬一它們有一天無法配息，台股應該也找不到什麼股票可以配息了。」

他也提醒，投資不該建立在股價只會上漲的期待之上，而是要先思考最壞的情況。「投資不能建立在股價只會漲不會跌的期望中，而是要做萬一不如預期的最壞打算。」唯有先做好風險評估，才能在市場波動時維持穩定心態。

貼文曝光後，引發不少投資人共鳴，「只要我們的國家在，0056、0050永遠都會在」、「0050的投報率及淨值比較高，0056則因人生階段需求不同，有不同的幸福感，兩個都是讓人安心的投資標的」、「定期幫小朋友買0050，以後當買房頭期款。」

也有網友分享自身投資觀念，「所以穩定務實投資，不要玩四貸同堂」、「有錢要還跟股利驟減是兩回事，為了可能套利讓自己不安生，不如算了」、「說得好，非常認同。」不過也有人提醒，真正的考驗其實是面對大跌時的心理壓力，「跌10%不怕、跌20%不怕，但如果跌到80%、90%，很多人心態還是會撐不住。」