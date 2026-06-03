面板小虎接力秀！瑞軒漲停　彩晶飆近半根

▲彩晶南科廠。（圖／翻攝Google Map）

記者巫彩蓮／台北報導

群創（3481）挾著轉型FOPLP（扇出型面板級封裝）、RF射頻晶片地端接收模組打入SpaceX供應鏈雙重題材，今（3）日攻勢再起，漲幅超過半根停板，來到59.5元，創下18年新高價位，而彩晶（6116）震盪走高漲幅逾8%，再創22.5元波段新高，瑞軒（2489）直攻52.5元漲停價位。

群創FOPLP 封裝技術的量產，針對AI、高速運算晶片進行封裝驗證，其chip-first製程已於去（2025）年第二季量產出貨，月產量由初期約400萬顆晶片，提升至超過4000萬顆，而 TGV、金屬化製程與取得晶圓代工大廠認證，股價經過昨（2）日拉回，今日攻勢再起，上攻59.5元，逼近「6」字頭大關，創下2008年7月以來新高。

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以車載、工控面板供應、中小型面板股彩晶漲勢相當飆捍，股價從5月22日11.85元起漲，今日不畏5分鐘一盤處置，上攻今日22.25元，近九個交易日漲幅達87%。

TV組裝廠瑞軒係以產品多元化策略為主，OLED電競顯示器的營收占比約4成以上，並發展滑鼠、WebCam等電腦周邊產品，傳出切入波若威CPO Shuffle box代工， 今日股價回神上攻52.5元漲停價位。

