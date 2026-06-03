大家都在講賺錢！77老大曝15年前曾因宏達電「慘賠400萬」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近期投資話題熱，不少人都在分享賺錢經驗，不過百萬YouTuber「77老大」反而大方揭開自己的慘賠往事。他透露，人生賠最多的一檔股票就是宏達電，當年在HTC被視為台灣之光、股價一路狂飆時，他以800元買進5張，後來又加碼攤平，沒想到股價一路崩跌，最後在194.6元含淚賣出，粗估慘賠約400萬元。

77老大在臉書發文表示，「最近大家都在講賺錢，那我來跟大家聊聊我『賠錢』的故事。」他回憶，2011年左右智慧型手機正夯，HTC簡直是台灣之光，走到哪都有人拿HTC，新聞每天報，股價也像飛的一樣。

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當時他心想，「這不是股票，這簡直是印鈔機吧？」於是鼓起勇氣，在800元買了5張。沒多久，股價一路漲到1200、1300元，正常人應該很開心，但他笑說，「當年的我不是正常人」，當時腦中想的是「退休金來了」，甚至幻想以後坐在海邊喝咖啡，每年悠閒領股利過生活。

自以為是股神巴菲特 最後「194.6元」認賠殺出

沒想到好景不常，股價從1300跌到1000，他安慰自己只是「正常回檔」；跌到800，他想是「洗盤而已」；跌到600，他覺得是「主力在騙我」；跌到400，他反而認為「機會來了」，又買了4張攤平。

77老大自嘲，當時以為自己是股神巴菲特，現在回頭看，「比較像在百貨公司看到火災，還衝進去買東西的人。」後來股價繼續跌到300、250、200元，最後他終於受不了，在194.6元含淚賣出。

這次經驗也讓他學到慘痛一課，「原來攤平不一定能解套，也有可能只是讓你套得更平均。」他感嘆，從那之後，再也不敢說哪支股票能讓自己退休，因為很多人不是輸在沒賺到，而是輸在賺到的時候，以為自己是股神，後來才發現其實只是運氣好。

貼文曝光後，網友紛紛分享自身慘痛經驗，「宏達電我買900，一直等到40才哭著賣掉」、「我也是2498，重點還沒賣」、「這才是真正一般人的股票經歷」、「佩服你勇敢說出賠錢經驗，我聽到的都是賺多少，讓人一直想往股市衝」、「千萬記得，有賺入袋為安」、「不要跟股票談戀愛」。