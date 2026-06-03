華碩靠AI PC需求撿到槍　本土投顧喊「目標價1200元」維持買進

▲華碩AI PC商機獲本土投顧按讚，目標價設定在1200元。圖為華碩董事長施崇棠。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

AI題材持續延燒，不只AI伺服器成為品牌廠成長主軸，AI PC也被視為下一波新動能。本土投顧最新報告指出，華碩（2357）受惠輝達推出 RTX Spark，有望帶動新一波AI PC需求，加上AI Server營收爆發成長，維持「買進」評等，目標價上看1200元。

華碩穩居輝達背板股成員，一度連拉3根漲停，今（3）日盤中攻上964元天價遭遇獲利了結賣壓，一度失守900元大關，不過隨後在本土法人按讚下強勢買盤進入承接，股價在930元左右表現，漲幅約1%。

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投顧報告指出，輝達推出的 RTX Spark 具備類似 GB10 的功能，但主要應用在PC系統，可在電腦端執行AI代理、加快讀取大型語言模型（LLM）速度，並支援生成式AI、電競與創作筆電功能，效能約達 RTX 5070 顯卡等級。

RTX Soark明年銷千萬台

華碩也已針對 RTX Spark，在台北電腦展推出 NB ProArt P16。投顧預估，華碩將於2026年第4季推出 RTX Spark 相關產品，並在2027年進入量產。由於AI代理被視為本波AI趨勢重心，RTX Spark首年在筆電市場滲透率有機會達5%，2027年整體銷售量估約1000萬台。

以華碩目前全球筆電市占率近7%推算，投顧估計 RTX Spark 相關AI PC產品，明年有機會為華碩貢獻約700億元營收，占整體營收比重約6.5%。由於該產品單價高，預估單價可能接近 GB10、達每台10萬元，毛利率也可望優於華碩平均水準14%以上。

AI伺服器出貨爆發性成長

除了AI PC外，AI伺服器仍是華碩未來最主要成長來源。報告指出，隨著AI終端應用推論需求上揚，一般伺服器、企業用HGX、政府與主權基金相關出貨同步增加，華碩Server業務呈現爆發性成長。

投顧預估，華碩2026年第1季Server含IoT營收季增15%，第2季可望季增50%；下半年則受惠輝達新品VR200推出，帶動成長動能延續。整體來看，華碩2026年、2027年Server營收可望分別年增119%、18%，達3031億元與3585億元，占營收比重均約33%。

在PC本業方面，儘管2026年記憶體價格大漲恐影響終端需求，但華碩可望透過終端產品漲價與PC市占率提升抵銷部分壓力。投顧預估，華碩2026年、2027年PC營收將分別年增11%、8%；零組件業務如顯卡、主機板，則估年增4%、7%。

綜合AI Server高成長與RTX Spark帶來的AI PC新增貢獻，投顧上修華碩2027年營收與獲利預估。報告預估，華碩2026年、2027年品牌營收將分別年增31%、19%，達9008億元與1兆725億元，其中2027年營收預估較原先上修7%。

不過，報告也提醒，記憶體價格大漲將侵蝕毛利率，加上AI Server比重提高，華碩2026年、2027年毛利率估為13.4%、13.7%，略低於2025年的13.8%。

獲利方面，投顧預估，華碩2026年、2027年稅後純益分別為496億元、608億元，年增11%、23%，每股純益（EPS）分別為66.74元、81.81元；其中2027年獲利預估較先前上修9%，主要反映RTX Spark帶來的AI PC營收貢獻。

投顧表示，華碩受惠AI Server高速成長，加上2027年RTX Spark帶動AI PC需求，將成為營運新動能，因此維持「買進」評等，目標價1200元，係以2027年EPS 81.81元、15倍本益比推估。