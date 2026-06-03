老牌塑化股滿血復活！3檔漲停　國喬挾特氣題材連拉2根

▲國喬發展「低碳高純度氫氣」新事業。（圖／國喬提供）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

伊朗評估美國提出停火協議，布蘭特攀高96美元，為改善供需失衡，中國大陸擬關閉超過20年以上、規模小於50萬噸相關石化廠，這也為低迷石化產業注入暖流，今（3）日台苯（1310）、國喬（1312）以及中石化（1314）中低價回神，同步鎖住漲停，而新纖（1409）轉型半導體特化供應，連拉五根漲停，站上30元大關。

南亞（1303）轉型電子材料，成為台塑四寶首檔站回百元個股，傳統塑膠、化纖產業從大宗原料供應轉型到特化、特氣供應發展，引發市場關注。

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新纖即是最佳例證，5月28日股東會上公司宣布旗下持股逾4成的子公司「新碩先進」所生產的高純度電子級雙氧水，已成功通過關鍵半導體客戶驗證，目前產能滿載且供不應求，股價從19.2元，連拉五根漲停板，今日正式站上30元。

過去幾年國喬SM、ABS等主力產品，受到中國大陸產能大量低價競爭，也陷入虧損命運，而國喬今年宣布將增資，將投入「低碳氫」新事業，搶攻電子及半導體市場，高雄廠將新建一條高純度、高效率的電子級氫氣產線，並建置太陽能發電系統，以綠電專供氫氣純化製程使用，股價連拉兩檔漲停。

AI浪潮帶動半導體產業成長，其製程所需特殊氣體、特用化學品，成為塑膠、化工廠轉型積極切入領域，惟半導體電子級製程精度、技術門檻極高，因此要打入供應鏈通常要有「十年磨一劍」耐心。

