「老黃投顧」點名Marvell　3檔海外ETF爆衝

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受惠輝達執行長黃仁勳於COMPUTEX期間釋出光通訊大廠Marvell（MRVL）有望成為下一家兆美元市值企業，Marvell股價單日強彈30%，刷新歷史新高，觀察成分股，含有Marvell較高比重的海外ETF，包括國泰費城半導體（00830）、兆豐洲際半導體（00911）、中信美國數據與電力（009819）等三檔，今（3）日漲幅逾半根停板。

針對Marvell後市，009819經理人陳雯卿認為，黃仁勳此番話語的背後，實為AI產業發展進入新階段的縮影，隨著AI數據中心演變為由數千顆GPU構成的「超級工廠」，算力瓶頸已不再僅是晶片效能本身，而是資料傳輸的速度與能效，在大規模算力環境下，伺服器之間跨機架、甚至跨資料中心的資料傳輸距離動輒數十至數百公尺，傳統銅線架構面臨訊號衰減與散熱限制，使得「資料傳得夠不夠快」成為影響整體算力效率的關鍵因素。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Marvell近年已成功轉型，擺脫過往消費電子業務主軸，現階段資料中心業務營收占比已超過75%，核心產品涵蓋客製化ASIC、高速交換器以及光學互連技術，可視為AI時代的「高鐵與電網」，負責承載龐大資料流。

此外，Marvell在COMPUTEX展示的共同封裝光學（CPO）技術，更是產業關注焦點，該技術直接將光學模組整合進晶片封裝中，使光訊號從晶片內部直接輸出，有效解決傳統銅線連接所面臨的頻寬與功耗瓶頸，被視為下一代高速傳輸的關鍵解方。

「老黃投顧」點名只是催化劑，真正推動行情的本質，在於全球AI算力競賽已從比拼晶片性能，進入到「建電網、鋪鐵路」的基礎建設階段，隨著CSP持續加碼投資，光通訊與高速網通設備需求將呈現結構性成長，在此趨勢下，Marvell與台灣先進封裝及光通訊供應鏈的連結日益緊密，相關產業鏈有望同步受惠，以光學互連為核心的AI基建賽道，將成為未來數年最具確定性的成長主軸之一，可望帶動算力相關題材的ETF持續吸引資金進駐。

陳雯卿指出，博通即將於今日公布財報，成為下一個關注重點。她指出，博通具備兩大AI基建核心題材，一是客製化AI晶片（ASIC）需求持續增溫，二是支撐大規模算力集群所需的高速網通晶片，隨著雲端服務業者（CSP）加大資本支出，相關產品需求具長線成長動能，亦有利帶動產業鏈同步受惠。